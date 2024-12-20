21 декабря на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» «Хетафе» встретится с «Мальоркой» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Оба клуба настроены бороться за важные очки: «Хетафе» стремится выйти из зоны борьбы за выживание, а «Мальорка» продолжает борьбу за высокие позиции в таблице.

«Хетафе»

«Хетафе» занимает 16-е место с 16 очками. Команда демонстрирует устойчивую игру в обороне, пропуская в среднем 0.60 гола за матч в последних пяти встречах. Однако проблемы в атаке остаются, поскольку в последних пяти матчах команда забила всего 4 гола. Мауро Арамбарри является лучшим бомбардиром клуба с 4 голами, но в команде недостает стабильной реализации моментов.

Последние матчи «Хетафе»:

«Мальорка»

«Мальорка» проводит сезон на высоком уровне, занимая 6-е место с 27 очками. Команда отличается хорошей результативностью, забив 8 голов в последних пяти матчах. Однако защита остается слабым звеном – в этих же матчах пропущено 11 голов. Кайл Ларин – ключевая фигура в атаке, забивший 4 гола в сезоне.

Последние матчи «Мальорки»:

Личные встречи

В очных матчах «Хетафе» показывает уверенную игру на домашнем поле, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч против «Мальорки». Однако в последнем матче 2024 года победу одержала «Мальорка».

Последние встречи:

«Хетафе» 1:2 «Мальорка» (2024)

«Мальорка» 0:0 «Хетафе» (2023)

«Мальорка» 3:1 «Хетафе» (2023)

Статистика

«Хетафе»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Мальорка»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Прогноз на матч «Хетафе» – «Мальорка»

Матч обещает быть напряженным. «Хетафе» играет надежно в обороне на своем поле, но проблемы в атаке могут ограничить их возможности. «Мальорка» способна забивать, но уязвимая защита может сыграть против них. Ожидается, что обе команды создадут моменты, но итоговый результат будет зависеть от реализации.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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