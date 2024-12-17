18 декабря на Олимпийском стадионе в Риме «Рома» встретится с «Сампдорией» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. В этой встрече «Рома» является явным фаворитом, тогда как «Сампдория» постарается бороться за место в следующем раунде, несмотря на свою непростую ситуацию в Серии B.

«Рома»

«Рома» уверенно держится в верхней части турнирной таблицы Серии А и продолжает борьбу в Лиге Европы. В последних пяти играх команда набрала 12 очков, забив 9 голов и пропустив 7. В Кубке Италии римляне традиционно показывают хорошую игру, и в этой встрече они будут рассчитывать на победу, используя домашнее преимущество. Стоит отметить, что «Рома» демонстрирует баланс между атакой и защитой, при этом не разочаровывая своих болельщиков на «Олимпийском» стадионе.

Последние матчи «Ромы»:

«Сампдория»

«Сампдория» в этом сезоне испытывает сложности в Серии B. Команда набрала лишь 9 очков в 14 матчах и занимает 16-е место. В последних играх «Сампдория» продолжает пропускать много голов, несмотря на небольшие успехи в атаке. За последние 5 матчей команда забила 5 голов, но пропустила 12. В Кубке Италии «Сампдория» продемонстрировала определенные положительные моменты, но вряд ли она сможет оказать серьезное сопротивление более сильному сопернику в лице «Ромы».

Последние матчи «Сампдории»:

Личные встречи

История встреч между «Ромой» и «Сампдорией» показывает явное преимущество римской команды. В последних трех матчах «Рома» одержала три победы, причем дважды с разгромным счетом. «Сампдория» не может продемонстрировать стабильности в играх против сильных соперников, и на этот раз ситуация вряд ли изменится.

Последние встречи:

«Рома» 3:0 «Сампдория» (Серия А, 02.04.2023)

«Сампдория» 0:1 «Рома» (Серия А, 17.10.2022)

«Сампдория» 0:1 «Рома» (Серия А, 03.04.2022)

Статистика команд

«Рома»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Сампдория»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Рома» – «Сампдория»

«Рома» находится в отличной форме, особенно на домашнем стадионе, где они имеют значительное преимущество над «Сампдорией». Несмотря на некоторые проблемы в обороне, римляне должны легко справиться с атакующими действиями «Сампдории», чья защита в последних играх оставляет желать лучшего. Ожидается, что «Рома» забьет несколько голов, а «Сампдория» вряд ли сможет противопоставить серьезную угрозу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ромы» с форой -1 – коэффициент 1.70

– коэффициент 1.70 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Ромы» – коэффициент 6.00.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!