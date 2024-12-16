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    • Прогноз на точный счет матча «Сарагоса» – «Реал Овьедо», Сегунда, 17 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сарагоса» – «Реал Овьедо», Сегунда, 17 декабря 2024 года

    17 декабря на стадионе «Ромареда» состоится матч 20-го тура Сегунды между «Сарагосой» и «Реал Овьедо». Команды находятся в разных формах, что обещает интересную борьбу.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» переживает непростые времена, находясь на 12-й строчке турнирной таблицы. Команда не может выиграть в шести последних матчах, что говорит о спаде формы. Несмотря на это, дома «Сарагоса» способна на достойную борьбу. Иван Асон, лучший бомбардир команды, остается ключевой фигурой атаки, забив 7 голов в сезоне. В последних пяти играх команда забила 6 голов и пропустила 8, демонстрируя неустойчивую игру в обороне.

    Последние матчи «Сарагосы»:

    • Эйбар 2:1 Сарагоса (Сегунда, 14.12.2024)
    • Депортиво 1:1 Сарагоса (Сегунда, 07.12.2024)
    • Сарагоса 2:2 Гранада (Кубок, 03.12.2024, поражение по пенальти)
    • Сарагоса 0:1 Альбасете (Сегунда, 30.11.2024)
    • Кордоба 2:2 Сарагоса (Сегунда, 23.11.2024)

    «Реал Овьедо»

    «Реал Овьедо» демонстрирует сильную форму, занимая 4-е место в таблице. В последних пяти играх команда забила 10 голов, но при этом пропустила 9, что говорит о сильной атаке, но уязвимой обороне. Alemão, лучший бомбардир команды с 8 голами, продолжает быть угрозой для соперников. «Реал Овьедо» имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая в 10 последних матчах против «Сарагосы».

    Последние матчи «Реал Овьедо»:

    • Реал Овьедо 2:0 Гранада (Сегунда, 14.12.2024)
    • Расинг Ферроль 1:5 Реал Овьедо (Сегунда, 08.12.2024)
    • Реал Овьедо 0:3 Уэска (Сегунда, 29.11.2024)
    • Эльче 4:0 Реал Овьедо (Сегунда, 24.11.2024)
    • Реал Овьедо 3:1 Тенерифе (Сегунда, 17.11.2024)

    Личные встречи

    Исторически «Реал Овьедо» имеет преимущество в очных встречах. В 10 последних матчах команда ни разу не проиграла «Сарагосе», что оказывает психологическое давление на хозяев поля. Однако большинство встреч заканчиваются вничью, что отражает плотность борьбы.

    Последние встречи:

    • Реал Овьедо 1:0 Сарагоса (Сегунда, 12.05.2024)
    • Сарагоса 0:0 Реал Овьедо (Сегунда, 06.11.2023)
    • Реал Овьедо 2:1 Сарагоса (Сегунда, 07.05.2023)

    Статистика

    «Сарагоса»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Реал Овьедо»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Сарагоса» – «Реал Овьедо»

    «Реал Овьедо» подходит к матчу в качестве фаворита благодаря своей сильной атаке и стабильным результатам. Однако проблемы в обороне могут позволить «Сарагосе» найти моменты для гола. Учитывая текущую форму команд, ожидается результативная игра, где гости должны взять верх.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реал Овьедо» – коэффициент 2.20
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Реал Овьедо» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.12.2024 11:53
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