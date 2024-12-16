17 декабря на стадионе «Карлос Бельмонте» состоится матч 20-го тура испанской Сегунды, где встретятся «Альбасете» и «Леванте». Обе команды находятся в различных формах, но результативность «Леванте» выделяет их в качестве фаворита.

«Альбасете»

«Альбасете» в этом сезоне демонстрирует стабильную игру на своем поле, не проигрывая дома в последних шести матчах. Однако результативность команды оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они забили всего три мяча.

Последние матчи «Альбасете»:

Кадис 1:0 Альбасете (Сегунда, 14.12.2024)

Альбасете 0:0 Кастельон (Сегунда, 08.12.2024)

Сарагоса 0:1 Альбасете (Сегунда, 30.11.2024)

Альбасете 2:1 Тенерифе (Сегунда, 24.11.2024)

Эльденсе 2:0 Альбасете (Сегунда, 16.11.2024)

«Леванте»

«Леванте» идет на шестом месте и борется за повышение в Ла Лигу. Команда забивает в каждом из последних четырех матчей, что говорит о сильной атаке. Однако оборона не так стабильна – в последних четырех встречах они пропустили семь мячей.

Последние матчи «Леванте»:

Леванте 2:2 Кордоба (Сегунда, 14.12.2024)

Мирандес 2:1 Леванте (Сегунда, 06.12.2024)

Леванте 3:1 Бургос (Сегунда, 01.12.2024)

Леванте 4:2 Малага (Сегунда, 27.11.2024)

Расинг Ферроль 0:0 Леванте (Сегунда, 22.11.2024)

Личные встречи

В очных встречах «Леванте» имеет явное преимущество, выиграв последние четыре матча против «Альбасете». Кроме того, «Леванте» регулярно забивает два и более мячей в играх против этого соперника, что делает их фаворитом и в предстоящей встрече.

Последние встречи:

Леванте 3:2 Альбасете (Сегунда, 13.01.2024)

Альбасете 0:2 Леванте (Сегунда, 06.10.2023)

Леванте 3:0 Альбасете (Сегунда, 07.06.2023)

Альбасете 1:3 Леванте (Сегунда, 03.06.2023)

Статистика

«Альбасете»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Леванте»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Альбасете» – «Леванте»

«Леванте» выглядит сильнее как в атаке, так и в личных встречах против «Альбасете». Однако хозяева поля могут доставить трудности, учитывая их неплохую игру дома. Ожидается результативный матч с преимуществом гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Леванте» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Леванте» за коэффициент 8.50

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