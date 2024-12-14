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    • Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – «Хоффенхайм», Бундеслига, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – «Хоффенхайм», Бундеслига, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 14-го тура Бундеслиги, в котором «Боруссия Д» примет «Хоффенхайм». Ожидается, что «Боруссия Д» будет фаворитом встречи, несмотря на не самые лучшие результаты в последних играх, а «Хоффенхайм», напротив, продолжает бороться за выживание в середине таблицы.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия Д» в нынешнем сезоне находится на 7-м месте с 21 очком после 13 туров. Команда не проигрывает в последних трех матчах чемпионата, но по-прежнему сталкивается с проблемами, особенно в обороне, пропустив 5 голов в последних 5 матчах. Однако в атаке «Боруссия Д» выглядит уверенно, забивая в среднем 2.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Серу Гирасси с 12 голами. Дортмундцы продемонстрировали отличные результаты в домашнем матче против «Фрайбурга» (4:0), но в других играх возникали проблемы, особенно в последних матчах с «Баварией» (1:1) и «Боруссией Мeнхенгладбах» (1:1).

    Последние матчи «Боруссия» Д:

    • 11.12.2024: Боруссия Д 2:3 Барселона (Лига чемпионов)
    • 07.12.2024: Боруссия М 1:1 Боруссия Д
    • 30.11.2024: Боруссия Д 1:1 Бавария
    • 27.11.2024: Динамо Загреб 0:3 Боруссия Д (Лига чемпионов)
    • 23.11.2024: Боруссия Д 4:0 Фрайбург

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» после 13 туров занимает 14-е место с 13 очками, что заставляет команду бороться за выживание. В последних 5 матчах команда забила лишь 1 гол, что является серьезной проблемой. Нападение «Хоффенхайма» не справляется с задачей, а оборона, пропустившая 9 голов за последние 5 матчей, также не обеспечивает должного уровня защиты. Лучший бомбардир команды – Адам Гложек с 5 голами в 20 матчах. После ничьей с «Фрайбургом» (1:1) и победы над «Вольфсбургом» в Кубке (3:0), «Хоффенхайм» нуждается в улучшении результатов в матчах Бундеслиги.

    Последние матчи «Хоффенхайм»:

    • 12.12.2024: Хоффенхайм 0:0 ФКСБ (Лига Европы)
    • 08.12.2024: Хоффенхайм 1:1 Фрайбург
    • 04.12.2024: Вольфсбург 3:0 Хоффенхайм (Кубок)
    • 01.12.2024: Майнц 2:0 Хоффенхайм
    • 28.11.2024: Брага 3:0 Хоффенхайм (Лига Европы)

    Личные встречи

    История очных матчей между «Боруссией Д» и «Хоффенхаймом» показывает, что «Боруссия Д» в целом доминирует в этих встречах. В последних 9 играх, «Боруссия Д» забивала в 9 случаях, а в 8 последних матчах не проигрывала. «Хоффенхайм» не выигрывал в 5 последних встречах против дортмундцев, что усиливает позиции хозяев на победу в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • 25.02.2024: Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм
    • 01.11.2023 (Кубок): Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм
    • 29.09.2023: Хоффенхайм 1:3 Боруссия Д
    • 25.02.2023: Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д
    • 02.09.2022: Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм

    Статистика

    «Боруссия» Д:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Хоффенхайм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Хоффенхайм»

    В предстоящем матче «Боруссия Д» будет фаворитом. Несмотря на последние ничьи и неудачные результаты в Лиге чемпионов, команда из Дортмунда продолжает оставаться сильным коллективом, способным забивать много голов, особенно на своем поле. В то время как «Хоффенхайм» испытывает трудности как в атаке, так и в защите, и маловероятно, что они смогут оказать серьезное сопротивление «Боруссии Д». В этом матче дортмундцы должны одержать уверенную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.50
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Боруссии» Д за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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