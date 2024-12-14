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    • Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Дженоа», Серия А, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Дженоа», Серия А, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 16-го тура Серии А, в котором «Милан» примет «Дженоа». Милан, находящийся в верхней части таблицы, продолжает бороться за место в Лиге чемпионов, в то время как «Дженоа» пытается удержаться в середине турнирной таблицы.

    «Милан»

    «Милан» занимает 7-е место с 22 очками после 14 туров. Команда набрала отличную форму в атаке, забив 15 голов в последних 5 играх, но также пропустила 6. «Милан» продолжает показывать стабильность в атакующих действиях, а главный бомбардир команды Кристиан Пулишич с 8 голами в 20 матчах является движущей силой. На домашнем стадионе команда традиционно выглядит сильнее, и в предстоящем матче ожидается их доминирование на поле.

    Последние матчи «Милана»:

    • Милан 2:1 Црвена Звезда (Лига чемпионов)
    • Аталанта 2:1 Милан
    • Милан 6:1 Сассуоло
    • Милан 3:0 Эмполи
    • Слован Б 2:3 Милан (Лига чемпионов)

    «Дженоа»

    «Дженоа» занимает 14-е место с 15 очками. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, но ее атака остается неэффективной, забив всего 6 голов в этих играх. Оборона «Дженоа» тоже оставляет желать лучшего, пропуская 3 гола в последних 5 играх. Лидер атаки, Андреа Пинамонти с 6 голами, старается тащить команду вперед, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы противостоять мощи «Милана».

    Последние матчи «Дженоа»:

    • Дженоа 0:0 Торино
    • Удинезе 0:2 Дженоа
    • Дженоа 2:2 Кальяри
    • Дженоа 1:1 Комо
    • Парма 0:1 Дженоа

    Личные встречи

    История личных встреч между «Миланом» и «Дженоа» говорит о явном преимуществе «Милана», который не проигрывает в последних 7 матчах против этого соперника. В последних 3 играх «Милан» всегда одерживал победу, что еще раз подчеркивает их силу в играх против «Дженоа».

    Последние встречи:

    • 07.10.2023: Дженоа 0:1 Милан
    • 15.04.2022: Милан 2:0 Дженоа
    • 13.01.2022: Милан 3:1 Дженоа (Кубок Италии)
    • 01.12.2021: Дженоа 0:3 Милан
    • 18.04.2021: Милан 2:1 Дженоа

    Статистика

    «Милан»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Дженоа»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «Милан» – «Дженоа»

    «Милан» будет фаворитом в этом матче, особенно с учетом своей атаки, которая в последних играх была очень результативной. Команда продолжает забивать много голов и должна использовать свой атакующий потенциал, чтобы преодолеть оборону «Дженоа». «Дженоа», несмотря на некоторые положительные моменты, не будет способен остановить такую мощь «Милана». Однако, учитывая слабую защиту «Милана», «Дженоа» вполне может забить один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Милана» – коэффициент 1.50
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.05
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Милана» за коэффициент 8.50

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    Источник: «Бомбардир»

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