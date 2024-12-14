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    • Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Фиорентина», Серия А, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Болонья» – «Фиорентина», Серия А, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» встретится с «Фиорентиной» в рамках 16-го тура Серии А. «Болонья» продолжает стабильно выступать в чемпионате, но против мощной атакующей игры «Фиорентины» ей предстоит сложный матч.

    «Болонья»

    «Болонья» набрала 22 очка и занимает 8-е место в таблице после 14 туров. Команда показывает неплохие результаты, забив 10 голов в последних 5 матчах, но пропустив 4. В атаке выделяется Риккардо Орсолини, который забил 7 голов, и именно на него будет лежать основная нагрузка в атаке. Однако защита «Болоньи» может быть под давлением, особенно с учeтом высокой результативности «Фиорентины».

    Последние матчи «Болоньи»:

    • Ювентус 2:2 Болонья
    • Болонья 4:0 Монца
    • Болонья 3:0 Венеция
    • Бенфика 0:0 Болонья
    • Лилль 2:1 Болонья

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 4-е место с 31 очком. Команда находится в отличной форме и выиграла 8 последних матчей. В этих играх они забили 15 голов, а пропустили только 4. Лидер атаки – Мойзе Кин, который забил 11 голов в сезоне. «Фиорентина» продолжает свою атакующую мощь и показывает высокий уровень игры как в Лиге Конференций, так и в Серии А.

    Последние матчи «Фиорентины»:

    • Фиорентина 1:0 Кальяри
    • Фиорентина 7:0 ЛАСК (Лига Конференций)
    • Эмполи 2:2 Фиорентина (пен. 3:4)
    • Пафос 2:3 Фиорентина (Лига Конференций)
    • Комо 0:2 Фиорентина

    Личные встречи

    «Фиорентина» имеет преимущество в последних встречах с «Болоньей», выиграв два из последних трeх матчей. Однако «Болонья» тоже может оказать сопротивление, особенно на своeм поле, где в последние годы показывала неплохие результаты.

    Последние встречи:

    • 14.02.2024: Болонья 2:0 Фиорентина
    • 09.01.2024: Фиорентина 0:0 Болонья (пен. 5:4)
    • 12.11.2023: Фиорентина 2:1 Болонья
    • 05.02.2023: Фиорентина 2:1 Болонья

    Статистика

    «Болонья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Фиорентина»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Болонья» – «Фиорентина»

    «Фиорентина» выглядит фаворитом встречи, но «Болонья» на своeм поле способна забить, особенно с учeтом хорошей формы Орсолини. Однако атакующая мощь гостей, особенно с такими игроками как Мойзе Кин, может склонить чашу весов в их пользу. Ожидается, что «Фиорентина» одержит победу, но «Болонья» также не останется без гола.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.10
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:3 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 11.00

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    Источник: «Бомбардир»

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