15 декабря на стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» встретится с «Фиорентиной» в рамках 16-го тура Серии А. «Болонья» продолжает стабильно выступать в чемпионате, но против мощной атакующей игры «Фиорентины» ей предстоит сложный матч.
«Болонья»
«Болонья» набрала 22 очка и занимает 8-е место в таблице после 14 туров. Команда показывает неплохие результаты, забив 10 голов в последних 5 матчах, но пропустив 4. В атаке выделяется Риккардо Орсолини, который забил 7 голов, и именно на него будет лежать основная нагрузка в атаке. Однако защита «Болоньи» может быть под давлением, особенно с учeтом высокой результативности «Фиорентины».
Последние матчи «Болоньи»:
- Ювентус 2:2 Болонья
- Болонья 4:0 Монца
- Болонья 3:0 Венеция
- Бенфика 0:0 Болонья
- Лилль 2:1 Болонья
«Фиорентина»
«Фиорентина» занимает 4-е место с 31 очком. Команда находится в отличной форме и выиграла 8 последних матчей. В этих играх они забили 15 голов, а пропустили только 4. Лидер атаки – Мойзе Кин, который забил 11 голов в сезоне. «Фиорентина» продолжает свою атакующую мощь и показывает высокий уровень игры как в Лиге Конференций, так и в Серии А.
Последние матчи «Фиорентины»:
- Фиорентина 1:0 Кальяри
- Фиорентина 7:0 ЛАСК (Лига Конференций)
- Эмполи 2:2 Фиорентина (пен. 3:4)
- Пафос 2:3 Фиорентина (Лига Конференций)
- Комо 0:2 Фиорентина
Личные встречи
«Фиорентина» имеет преимущество в последних встречах с «Болоньей», выиграв два из последних трeх матчей. Однако «Болонья» тоже может оказать сопротивление, особенно на своeм поле, где в последние годы показывала неплохие результаты.
Последние встречи:
- 14.02.2024: Болонья 2:0 Фиорентина
- 09.01.2024: Фиорентина 0:0 Болонья (пен. 5:4)
- 12.11.2023: Фиорентина 2:1 Болонья
- 05.02.2023: Фиорентина 2:1 Болонья
Статистика
«Болонья»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Фиорентина»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Болонья» – «Фиорентина»
«Фиорентина» выглядит фаворитом встречи, но «Болонья» на своeм поле способна забить, особенно с учeтом хорошей формы Орсолини. Однако атакующая мощь гостей, особенно с такими игроками как Мойзе Кин, может склонить чашу весов в их пользу. Ожидается, что «Фиорентина» одержит победу, но «Болонья» также не останется без гола.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.10
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:3 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 11.00
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!