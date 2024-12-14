15 декабря на стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» встретится с «Фиорентиной» в рамках 16-го тура Серии А. «Болонья» продолжает стабильно выступать в чемпионате, но против мощной атакующей игры «Фиорентины» ей предстоит сложный матч.

«Болонья»

«Болонья» набрала 22 очка и занимает 8-е место в таблице после 14 туров. Команда показывает неплохие результаты, забив 10 голов в последних 5 матчах, но пропустив 4. В атаке выделяется Риккардо Орсолини, который забил 7 голов, и именно на него будет лежать основная нагрузка в атаке. Однако защита «Болоньи» может быть под давлением, особенно с учeтом высокой результативности «Фиорентины».

Последние матчи «Болоньи»:

Ювентус 2:2 Болонья

Болонья 4:0 Монца

Болонья 3:0 Венеция

Бенфика 0:0 Болонья

Лилль 2:1 Болонья

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 4-е место с 31 очком. Команда находится в отличной форме и выиграла 8 последних матчей. В этих играх они забили 15 голов, а пропустили только 4. Лидер атаки – Мойзе Кин, который забил 11 голов в сезоне. «Фиорентина» продолжает свою атакующую мощь и показывает высокий уровень игры как в Лиге Конференций, так и в Серии А.

Последние матчи «Фиорентины»:

Фиорентина 1:0 Кальяри

Фиорентина 7:0 ЛАСК (Лига Конференций)

Эмполи 2:2 Фиорентина (пен. 3:4)

Пафос 2:3 Фиорентина (Лига Конференций)

Комо 0:2 Фиорентина

Личные встречи

«Фиорентина» имеет преимущество в последних встречах с «Болоньей», выиграв два из последних трeх матчей. Однако «Болонья» тоже может оказать сопротивление, особенно на своeм поле, где в последние годы показывала неплохие результаты.

Последние встречи:

14.02.2024: Болонья 2:0 Фиорентина

09.01.2024: Фиорентина 0:0 Болонья (пен. 5:4)

12.11.2023: Фиорентина 2:1 Болонья

05.02.2023: Фиорентина 2:1 Болонья

Статистика

«Болонья»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Фиорентина»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Болонья» – «Фиорентина»

«Фиорентина» выглядит фаворитом встречи, но «Болонья» на своeм поле способна забить, особенно с учeтом хорошей формы Орсолини. Однако атакующая мощь гостей, особенно с такими игроками как Мойзе Кин, может склонить чашу весов в их пользу. Ожидается, что «Фиорентина» одержит победу, но «Болонья» также не останется без гола.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.10

Оба забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:3 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 11.00

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