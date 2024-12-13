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    • Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Бавария», Бундеслига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Бавария», Бундеслига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе Мева Арена «Майнц» примет «Баварию» в рамках 14-го тура Бундеслиги. Этот матч обещает быть интересным, так как «Майнц» демонстрирует неплохие результаты, в то время как «Бавария» продолжает быть главным претендентом на чемпионство в Германии.

    «Майнц»

    «Майнц» занимает 9-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 19 очками после 13 туров. Команда имеет неплохие атакующие данные, забив 11 голов в последних 5 играх, но при этом демонстрирует нестабильность в обороне, пропустив 5 мячей. В последних 4 матчах «Майнц» неизменно забивает, что подчеркивает атакующий потенциал команды, но защита продолжает оставлять желать лучшего.

    Последние матчи «Майнца»:

    «Бавария»

    «Бавария» занимает 1-е место в таблице с 33 очками после 13 туров. Команда продолжает впечатлять своей атакующей мощью, забив 41 гол в 13 матчах, что является лучшим показателем в лиге. Также важно отметить, что «Бавария» не проигрывает в 13 последних матчах Бундеслиги. Хотя «Бавария» пропускает в последних играх, их нападение слишком мощное для большинства команд Бундеслиги, в том числе и для «Майнца». Харри Кейн с 20 голами продолжает быть лидером атак, но команда в целом имеет хорошее распределение сил.

    Последние матчи «Баварии»:

    Личные встречи

    История очных матчей подтверждает доминирование «Баварии» над «Майнцем», особенно в последних играх. «Бавария» побеждала в 3 последних матчах и забивала в 26 из последних 26 встреч с «Майнцем». «Майнц» в редких случаях удается создать проблемы для мюнхенцев, особенно на своем поле.

    Последние личные встречи:

    • «Майнц» 0:4 «Бавария» (октябрь 2024, Кубок)
    • «Бавария» 8:1 «Майнц» (март 2024)
    • «Майнц» 1:3 «Бавария» (октябрь 2023)
    • «Майнц» 3:1 «Бавария» (апрель 2023)
    • «Бавария» 6:2 «Майнц» (октябрь 2022)

    Статистика команд

    «Майнц»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Бавария»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.15, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Майнц» – «Бавария»

    «Бавария» находится в превосходной форме и является явным фаворитом в этом матче. Мюнхенцы продолжат атаковать с полной мощностью, несмотря на возможные проблемы в обороне, и, скорее всего, одержат победу. В то же время, «Майнц» в домашних условиях продолжит свою результативность, забив гол, но не будет способен справиться с атакующими силами «Баварии».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.35
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:18
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