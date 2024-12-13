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    • Прогноз на точный счет матча «Райо Вальекано» – «Реал», Ла Лига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Райо Вальекано» – «Реал», Ла Лига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе Кампо де Вальекас в Мадриде состоится встреча 17-го тура Ла Лиги, в которой «Райо Вальекано» примет «Реал». Обе команды подходят к этому матчу с разной мотивацией и целями: «Реал» продолжает борьбу за чемпионство, а «Райо Вальекано» стремится набрать очки для укрепления своей позиции в середине турнирной таблицы.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» набрал 19 очков после 15 матчей и располагается на 12-м месте в Ла Лиге. В последних играх команда показала неплохие результаты, но в обороне по-прежнему возникают проблемы. За последние 5 матчей «Райо Вальекано» забил 6 голов, но и пропустил 8, что говорит о слабости в защите. В атаке лучшие игроки – Хорхе де Фрутос (3 гола), который является основным созидателем в атаке. В домашних матчах команда часто демонстрирует нерегулярные результаты, что создает некоторые сомнения в их способности конкурировать с сильными соперниками.

    Последние матчи «Райо Вальекано»:

    • Валенсия 0:1 Райо Вальекано
    • Унионистас Саламанка 2:3 Райо Вальекано (Кубок)
    • Райо Вальекано 1:2 Атлетик
    • Севилья 1:0 Райо Вальекано
    • Райо Вальекано 1:3 Лас-Пальмас

    «Реал»

    «Реал» продолжает борьбу за чемпионство, занимая 2-е место с 36 очками после 16 туров. В последних 5 матчах «Реал» забил 9 голов, а пропустил 6. У команды стабильная игра в атаке, с основным голеадором – Винисиусом Жуниором, который забил 13 голов в 19 матчах. Несмотря на свою атакующую мощь, в последних играх команда иногда дает сбои в обороне, пропуская голы от более слабых соперников. Тем не менее, «Реал» сохраняет хороший показатель в выездных играх, не проигрывая в 8 из 9 последних матчей на выезде.

    Последние матчи «Реала»:

    • Жирона 0:3 Реал
    • Аталанта 2:3 Реал (Лига чемпионов)
    • Атлетик 2:1 Реал
    • Реал 2:0 Хетафе
    • Ливерпуль 2:0 Реал (Лига чемпионов)

    Личные встречи

    История последних матчей между «Райо Вальекано» и «Реалом» показывает равенство сил на поле. «Реал» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, однако «Райо Вальекано» иногда удается навязать борьбу и даже победить, как это было в последней встрече в 2022 году.

    Последние встречи:

    • Райо Вальекано 1:1 Реал (18.02.2024)
    • Реал 0:0 Райо Вальекано (05.11.2023)
    • Реал 2:1 Райо Вальекано (24.05.2023)
    • Райо Вальекано 3:2 Реал (07.11.2022)
    • Реал 2:1 Райо Вальекано (26.02.2022)

    Статистика команд

    «Райо Вальекано»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Реал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Реал»

    «Реал» подходит к этому матчу в качестве явного фаворита, с сильной атакующей линией и стабильной игрой в выездных матчах. Однако, несмотря на это, «Райо Вальекано» способен забить на своем поле, так как команда показывает хорошую атакующую игру, хотя оборона оставляет желать лучшего. Мы ожидаем, что «Реал» доминировать в атаке, но «Райо Вальекано» может забить ответный гол.

    Прогноз: Победа «Реала» с прогнозируемым счeтом 2:1 или 3:1 в их пользу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Реала» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Точный счeт 2:1 в пользу «Реала» – коэффициент 9.50
    • Точный счeт 3:1 в пользу «Реала» – коэффициент 10.00

    Прогноз на точный счeт

    Рекомендация: Победа «Реала» с точным счeтом 2:1 на коэффициент 9.50 или 3:1 на коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 10:51
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