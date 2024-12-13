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    • Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Сельта», Ла Лига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Сельта», Ла Лига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Севилья» и «Сельта». Обе команды, несмотря на различные позиции в турнирной таблице, подходят к матчу с амбициями и мотивацией набрать очки. Рассмотрим их текущую форму, статистику и исторические данные, чтобы точно спрогнозировать исход этой встречи.

    «Севилья»

    «Севилья» пока что не показывает свой привычный уровень игры в этом сезоне, занимая 13-е место с 19 очками после 16 матчей. Команда продолжает бороться за стабильность и подъем в таблице. В атаке они выглядят довольно уверенно, забивая в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах. Однако оборона «Севильи» не стабилизировалась, и она пропускает 1.4 гола за матч. В домашних матчах команда не проигрывает в 5 из последних 7 встреч, что даeт определенные основания полагать, что они будут фаворитами в этой игре.

    Последние матчи «Севильи»:

    • Атлетико 4:3 Севилья
    • Севилья 1:1 Осасуна
    • Севилья 1:0 Райо Вальекано
    • Севилья 1:0 Леганес
    • Севилья 0:1 Барселона

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 10-е место в Ла Лиге, набрав 21 очко после 16 туров. Команда демонстрирует хорошие атакующие действия, забив 14 голов в последних 5 матчах. Однако, как и у их соперников, защита является слабым звеном – «Сельта» пропустила 7 голов в последних 5 играх. В целом «Сельта» выглядит довольно неплохо в атаке, но у них есть проблемы с обороной, особенно на выезде, что делает их уязвимыми против сильных соперников. Несмотря на это, команда не проигрывает в 6 из последних 8 матчей.

    Последние матчи «Сельты»:

    • Сельта 2:0 Мальорка
    • Сельта 3:1 Эспаньол
    • Сельта 2:2 Барселона
    • Сельта 1:1 Валенсия
    • Сельта 1:3 Реал Мадрид

    Личные встречи

    В последних 7 матчах между «Севильей» и «Сельтой», «Севилья» не проигрывала в 5 случаях, что подтверждает еe преимущество в очных встречах. Последние матчи показывают, что «Севилья» успешно справляется с нападением «Сельты», несмотря на возможные проблемы в обороне.

    Последние встречи:

    • Севилья 1:2 Сельта (17.03.2024)
    • Севилья 1:1 Сельта (04.11.2023)
    • Севилья 2:2 Сельта (07.04.2023)
    • Севилья 2:2 Сельта (30.12.2022)
    • Севилья 2:1 Сельта (22.01.2022)

    Статистика команд

    «Севилья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Сельта»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Севилья» – «Сельта»

    «Севилья» имеет явное преимущество в домашних встречах против «Сельты», но команда из Виго не будет сдаваться без борьбы. Ожидается, что обе команды забьют, так как они обе показывают хорошую игру в атаке, но не всегда стабильно действуют в обороне. Учитывая последние результаты, «Севилья» может одержать победу, но «Сельта» обязательно создаст моменты и скорее всего окажет сопротивление.

    Прогноз: Победа «Севильи» с прогнозируемым счeтом 3:1 или ничья 2:2, если «Сельта» проявит свою атакующую силу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Севильи» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Точный счeт 3:1 в пользу «Севильи» – коэффициент 9.00
    • Ничья 2:2 – коэффициент 8.50

    Прогноз на точный счeт

    Рекомендация: Победа «Севильи» с точным счeтом 3:1 на коэффициент 9.00 или ничья 2:2 на коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 10:45
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