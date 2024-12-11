12 декабря на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде состоится важнейший матч 6-го тура Лиги Европы, в котором болгарский «Лудогорец» примет голландский «АЗ Алкмар». Оба клуба борются за выход в следующую стадию турнира, но ситуации у команд значительно различаются.
«Лудогорец»
«Лудогорец» занимает 33-е место в группе с 2 очками после 5 туров и имеет минимальные шансы на продолжение борьбы. Несмотря на это, команда показывает неплохие результаты в национальном чемпионате, включая победу над «Ботевом» (3:0) в последнем матче. В Лиге Европы «Лудогорец» забивает в среднем 2.20 гола за игру, однако их оборона выглядит очень надежно, пропуская всего 0.40 гола в последних 5 встречах. Однако результативность на международной арене оставляет желать лучшего, и команда не может победить в последних 5 матчах турнира.
Последние матчи «Лудогорца»:
- 08.12.2024: «Лудогорец» 3:0 «Ботев Пловдив» (Высшая лига)
- 04.12.2024: «Арда» 0:4 «Лудогорец» (Высшая лига)
- 01.12.2024: «Лудогорец» 2:0 «Славия София» (Высшая лига)
- 28.11.2024: «Лацио» 0:0 «Лудогорец» (Лига Европы)
- 24.11.2024: «ЦСКА София» 2:2 «Лудогорец» (Высшая лига)
«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» занимает 19-е место в группе с 7 очками после 5 туров и будет бороться за первое место в группе. Команда находится в отличной форме, выиграв 3 из последних 5 матчей, включая победу в Эредивизи против «Аякса» (2:1). Однако в Лиге Европы «АЗ Алкмар» имеет проблемы с обороной, пропуская в 5 последних матчах. Тем не менее, атакующие действия команды, особенно с участием Троя Пэрротта (9 голов в 20 матчах), позволяют им стабильно забивать, в среднем 1.40 гола за игру.
Последние матчи «АЗ Алкмара»:
- 08.12.2024: «АЗ Алкмар» 2:1 «Аякс» (Эредивизи)
- 01.12.2024: «АЗ Алкмар» 1:0 «Хераклес» (Эредивизи)
- 28.11.2024: «АЗ Алкмар» 1:1 «Галатасарай» (Лига Европы)
- 24.11.2024: «Спарта» 1:2 «АЗ Алкмар» (Эредивизи)
- 10.11.2024: «АЗ Алкмар» 1:2 «Виллем II» (Эредивизи)
Личные встречи
У команд еще не было личных встреч, что добавляет неопределенности в анализ предстоящего матча. Однако стоит отметить, что «Лудогорец» и «АЗ Алкмар» будут первыми, кто встретится друг с другом в официальных играх. Это создает возможность для тактического разнообразия с обеих сторон.
Статистика
«Лудогорец»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
«АЗ Алкмар»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Лудогорец» – «АЗ Алкмар»
«Лудогорец» имеет явное преимущество на домашнем стадионе, где они традиционно играют сильно. Их атака выглядит эффективной, а оборона надежной, что может стать ключом к успеху. В то же время, «АЗ Алкмар» в последнее время показывает хорошие результаты в атаке, но их оборона оставляет вопросы. Тем не менее, учитывая стабильность игры голландцев, «АЗ Алкмар» должен забить в этом матче и иметь шанс на победу.
Прогноз: Победа «АЗ Алкмара» с коэффициентом 2.00, с учетом их атакующих способностей и слабостей «Лудогорца» в Лиге Европы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «АЗ Алкмара» – коэффициент 2.00
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «АЗ Алкмара» за коэффициент 8.50
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