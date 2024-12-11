12 декабря на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде состоится важнейший матч 6-го тура Лиги Европы, в котором болгарский «Лудогорец» примет голландский «АЗ Алкмар». Оба клуба борются за выход в следующую стадию турнира, но ситуации у команд значительно различаются.

«Лудогорец» занимает 33-е место в группе с 2 очками после 5 туров и имеет минимальные шансы на продолжение борьбы. Несмотря на это, команда показывает неплохие результаты в национальном чемпионате, включая победу над «Ботевом» (3:0) в последнем матче. В Лиге Европы «Лудогорец» забивает в среднем 2.20 гола за игру, однако их оборона выглядит очень надежно, пропуская всего 0.40 гола в последних 5 встречах. Однако результативность на международной арене оставляет желать лучшего, и команда не может победить в последних 5 матчах турнира.

Последние матчи «Лудогорца»:

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» занимает 19-е место в группе с 7 очками после 5 туров и будет бороться за первое место в группе. Команда находится в отличной форме, выиграв 3 из последних 5 матчей, включая победу в Эредивизи против «Аякса» (2:1). Однако в Лиге Европы «АЗ Алкмар» имеет проблемы с обороной, пропуская в 5 последних матчах. Тем не менее, атакующие действия команды, особенно с участием Троя Пэрротта (9 голов в 20 матчах), позволяют им стабильно забивать, в среднем 1.40 гола за игру.

Последние матчи «АЗ Алкмара»:

Личные встречи

У команд еще не было личных встреч, что добавляет неопределенности в анализ предстоящего матча. Однако стоит отметить, что «Лудогорец» и «АЗ Алкмар» будут первыми, кто встретится друг с другом в официальных играх. Это создает возможность для тактического разнообразия с обеих сторон.

Статистика

«Лудогорец»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

«АЗ Алкмар»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Лудогорец» – «АЗ Алкмар»

«Лудогорец» имеет явное преимущество на домашнем стадионе, где они традиционно играют сильно. Их атака выглядит эффективной, а оборона надежной, что может стать ключом к успеху. В то же время, «АЗ Алкмар» в последнее время показывает хорошие результаты в атаке, но их оборона оставляет вопросы. Тем не менее, учитывая стабильность игры голландцев, «АЗ Алкмар» должен забить в этом матче и иметь шанс на победу.

Прогноз: Победа «АЗ Алкмара» с коэффициентом 2.00, с учетом их атакующих способностей и слабостей «Лудогорца» в Лиге Европы.

Рекомендации для ставок:

Победа «АЗ Алкмара» – коэффициент 2.00

Оба забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «АЗ Алкмара» за коэффициент 8.50

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!