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    • Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Спарта», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Спарта», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    11 декабря в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и «Спартой Прагой». Команды подходят к этому поединку с разными целями в турнире, что делает встречу особенно интересной.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» проводит стабильный сезон в Лиге чемпионов, набрав 7 очков и занимая 3-е место в группе. Команда в последних играх демонстрирует отличные атакующие действия, забивая 14 голов в последних 5 матчах. Однако, как показывает статистика, оборона команды также не всегда стабильна – «Фейеноорд» пропустил 7 голов за тот же период. Тем не менее, на своем стадионе «Фейеноорд» способен доминировать, и команда, скорее всего, будет нацелена на победу в этом поединке. Лучший бомбардир команды Сантьяго Хименес продолжает хорошую форму, что укрепляет атакующий потенциал.

    Последние матчи «Фейеноорд»:

    • 07.12.2024: «Валвейк» 2:3 «Фейеноорд» (Эредивизи)
    • 30.11.2024: «Фейеноорд» 1:1 «Фортуна Ситтард» (Эредивизи)
    • 26.11.2024: «Манчестер Сити» 3:3 «Фейеноорд» (Лига чемпионов)
    • 23.11.2024: «Фейеноорд» 3:0 «Херенвен» (Эредивизи)
    • 10.11.2024: «Алмере» 1:4 «Фейеноорд» (Эредивизи)

    «Спарта»

    «Спарта Прага» в Лиге чемпионов набрала только 4 очка и располагается на 4-м месте в группе. Команда испытывает значительные трудности в обороне, пропуская в 9 матчах подряд. В последних 5 играх Лиги чемпионов «Спарта» забила 7 голов, но и пропустила 9. Проблемы в защите могут сыграть решающую роль в этом матче. Несмотря на все трудности, «Спарта Прага» в атаке имеет своих лидеров, таких как Виктор Олатунджи, который забил 7 голов в 23 матчах.

    Последние матчи «Спарта»:

    • 07.12.2024: «Спарта Прага» 1:0 «Богемианс-1905» (Лига 1)
    • 03.12.2024: «Спарта Прага» 4:1 «Карвина» (Лига 1)
    • 30.11.2024: «Дукла» 1:1 «Спарта Прага» (Лига 1)
    • 26.11.2024: «Спарта Прага» 0:6 «Атлетико» (Лига чемпионов)
    • 23.11.2024: «Спарта Прага» 1:1 «Теплице» (Лига 1)

    Личные встречи

    В последние годы «Фейеноорд» и «Спарта Прага» встречались в Лиге Европы в 2012 году, и римская команда продемонстрировала свою мощь. За последние три игры «Фейеноорд» одержал две победы и сыграл вничью с «Спартой», что говорит о доминировании римлян в очных встречах.

    Последние встречи:

    • 30.08.2012: «Спарта Прага» 2:0 «Фейеноорд» (Лига Европы)
    • 23.08.2012: «Фейеноорд» 2:2 «Спарта Прага» (Лига Европы)
    • 17.10.2001: «Фейеноорд» 0:2 «Спарта Прага» (Лига чемпионов)
    • 25.09.2001: «Спарта Прага» 4:0 «Фейеноорд» (Лига чемпионов)

    Статистика команд

    «Фейеноорд»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Фейеноорд забивает в 7 последних матчах подряд.

    «Спарта»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • «Спарта Прага» забивает в 3 из последних 5 матчей.

    Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Спарта»

    «Фейеноорд» подходит к этому матчу в хорошем атакующем настрое, в то время как «Спарта Прага» сталкивается с трудностями в обороне. На домашней арене «Фейеноорд» должен доминировать, и несмотря на то, что «Спарта» может забить, вряд ли она сможет сопротивляться столь мощной атаке хозяев. Ожидаем победу «Фейеноорда» с разницей в два мяча.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фейеноорд» – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Фейеноорд» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2024 10:43
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