11 декабря в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд» состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и «Спартой Прагой». Команды подходят к этому поединку с разными целями в турнире, что делает встречу особенно интересной.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» проводит стабильный сезон в Лиге чемпионов, набрав 7 очков и занимая 3-е место в группе. Команда в последних играх демонстрирует отличные атакующие действия, забивая 14 голов в последних 5 матчах. Однако, как показывает статистика, оборона команды также не всегда стабильна – «Фейеноорд» пропустил 7 голов за тот же период. Тем не менее, на своем стадионе «Фейеноорд» способен доминировать, и команда, скорее всего, будет нацелена на победу в этом поединке. Лучший бомбардир команды Сантьяго Хименес продолжает хорошую форму, что укрепляет атакующий потенциал.

Последние матчи «Фейеноорд»:

«Спарта»

«Спарта Прага» в Лиге чемпионов набрала только 4 очка и располагается на 4-м месте в группе. Команда испытывает значительные трудности в обороне, пропуская в 9 матчах подряд. В последних 5 играх Лиги чемпионов «Спарта» забила 7 голов, но и пропустила 9. Проблемы в защите могут сыграть решающую роль в этом матче. Несмотря на все трудности, «Спарта Прага» в атаке имеет своих лидеров, таких как Виктор Олатунджи, который забил 7 голов в 23 матчах.

Последние матчи «Спарта»:

Личные встречи

В последние годы «Фейеноорд» и «Спарта Прага» встречались в Лиге Европы в 2012 году, и римская команда продемонстрировала свою мощь. За последние три игры «Фейеноорд» одержал две победы и сыграл вничью с «Спартой», что говорит о доминировании римлян в очных встречах.

Последние встречи:

30.08.2012: «Спарта Прага» 2:0 «Фейеноорд» (Лига Европы)

23.08.2012: «Фейеноорд» 2:2 «Спарта Прага» (Лига Европы)

17.10.2001: «Фейеноорд» 0:2 «Спарта Прага» (Лига чемпионов)

25.09.2001: «Спарта Прага» 4:0 «Фейеноорд» (Лига чемпионов)

Статистика команд

«Фейеноорд»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Фейеноорд забивает в 7 последних матчах подряд.

«Спарта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Спарта Прага» забивает в 3 из последних 5 матчей.

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Спарта»

«Фейеноорд» подходит к этому матчу в хорошем атакующем настрое, в то время как «Спарта Прага» сталкивается с трудностями в обороне. На домашней арене «Фейеноорд» должен доминировать, и несмотря на то, что «Спарта» может забить, вряд ли она сможет сопротивляться столь мощной атаке хозяев. Ожидаем победу «Фейеноорда» с разницей в два мяча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фейеноорд» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Фейеноорд» за коэффициент 8.50.

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