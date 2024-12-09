10 декабря на стадионе Монтиливи «Жирона» встретится с «Ливерпулем» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Матч станет для «Жироны» возможностью побороться за престиж, в то время как «Ливерпуль» уже гарантировал себе первое место в группе.

«Жирона» провела непростой групповой этап и занимает 30-е место в турнире с 3 очками после 5 туров. Команда испытывает трудности как в обороне, так и в атаке. Лидер нападения Боян Миовски забил 4 гола в сезоне, но его усилий явно недостаточно для стабильных результатов. В последних 5 играх команда забила 6 голов, однако пропустила 7, что подчеркивает проблемы с защитой.

Последние матчи «Жироны»:

Ла Лига: Жирона 0:3 Реал Мадрид

Кубок: УД Логроньес 0:0 (победа в серии пенальти)

Ла Лига: Вильярреал 2:2 Жирона

Лига чемпионов: Штурм 1:0 Жирона

Ла Лига: Жирона 4:1 Эспаньол

«Ливерпуль» проводит выдающийся сезон, не проигрывая в 17 последних матчах. Команда занимает 1-е место в турнире с максимальным количеством очков (15) после 5 туров. Мохамед Салах в отличной форме, забив 15 голов в сезоне. Английский клуб демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Ливерпуль» забил 12 голов и пропустил только 5.

Последние матчи «Ливерпуля»:

Премьер-лига: Ньюкасл 3:3 Ливерпуль

Премьер-лига: Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити

Лига чемпионов: Ливерпуль 2:0 Реал Мадрид

Премьер-лига: Саутгемптон 2:3 Ливерпуль

Премьер-лига: Ливерпуль 2:0 Астон Вилла

Личные встречи

Команды ранее не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги предстоящей игре.

Статистика

«Жирона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Ливерпуль»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Жирона» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» – явный фаворит встречи, учитывая их форму и результативность. «Жирона» способна дать бой на своем поле, но отсутствие стабильности в защите и слабая реализация моментов могут стать решающими. Ожидается, что гости возьмут три очка, однако «Жирона» способна забить хотя бы раз.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.35

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 9.00.

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