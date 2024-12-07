Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «Кальяри», Серия А, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фиорентина» – «Кальяри», Серия А, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе Артемио Франки состоится матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» примет «Кальяри». Встреча обещает быть интересной, ведь «Фиорентина» находится в хорошей форме, в то время как «Кальяри» будет бороться за важные очки в борьбе за выживание.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» проводит довольно успешный сезон, занимая 4-е место в Серии А с 28 очками после 13 туров. Команда демонстрирует хорошую игру, выигрывая в 7 последних матчах. Лидер атаки – Мойзе Кин, который забил 10 голов в 14 матчах. В последних пяти играх «Фиорентина» забила 11 голов и пропустила 7, что свидетельствует о стабильности в атаке, но определенные проблемы в защите.

    Последние матчи «Фиорентина»:

    • Комо 0:2 Фиорентина
    • Фиорентина 3:1 Верона
    • Пафос 2:3 Фиорентина (Лига Конференций)
    • Фиорентина 2:2 Эмполи (Кубок)

    «Кальяри»

    «Кальяри» находится в более сложной ситуации, расположившись на 13-м месте с 14 очками после 14 матчей. Команда не проигрывает в последних трех играх, однако в последние месяцы демонстрирует нестабильную игру в обороне. В последних пяти играх «Кальяри» забил 7 голов, но пропустил 9, что указывает на слабости в защите, которые могут стать проблемой в матче с более сильным соперником.

    Последние матчи «Кальяри»:

    • Кальяри 1:0 Верона
    • Кальяри 2:2 Дженоа
    • Милан 3:2 Кальяри
    • Кальяри 0:2 Болонья

    Личные встречи

    В последних встречах «Фиорентина» уверенно доминирует. В 7 последних матчах против «Кальяри» она не проигрывает, а в 4 из них забивала по несколько мячей. Особенно на домашней арене «Фиорентина» уверенно берет верх над соперником.

    Последние встречи:

    • 02.10.2023: «Фиорентина» 3:0 «Кальяри»
    • 23.05.2024: «Кальяри» 2:3 «Фиорентина»
    • 23.01.2022: «Кальяри» 1:1 «Фиорентина»
    • 24.10.2021: «Фиорентина» 3:0 «Кальяри»

    Статистика команд

    «Фиорентина»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Победы в последних 7 матчах

    «Кальяри»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Не проигрывает в последних 3 матчах

    Прогноз на матч «Фиорентина» – «Кальяри»

    «Фиорентина» продемонстрировала сильную форму на протяжении всего сезона и выглядит фаворитом встречи. Домашняя поддержка и стабильная атака делают команду едва ли не непобедимой на своем стадионе. «Кальяри» вряд ли будет способен навязать борьбу «Фиорентине» в этом матче, несмотря на то что команда стабильно забивает. Однако их слабая оборона, скорее всего, не позволит им справиться с атакующим потенциалом «Фиорентины».

    Таким образом, можно ожидать победу «Фиорентины» с высоким количеством голов, особенно учитывая статистику обеих команд в атаке и обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.50
    • Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Фиорентины» с точным счетом 3:1 – коэффициент 11.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 11.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2024 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 