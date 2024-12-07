8 декабря на стадионе Артемио Франки состоится матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» примет «Кальяри». Встреча обещает быть интересной, ведь «Фиорентина» находится в хорошей форме, в то время как «Кальяри» будет бороться за важные очки в борьбе за выживание.

«Фиорентина»

«Фиорентина» проводит довольно успешный сезон, занимая 4-е место в Серии А с 28 очками после 13 туров. Команда демонстрирует хорошую игру, выигрывая в 7 последних матчах. Лидер атаки – Мойзе Кин, который забил 10 голов в 14 матчах. В последних пяти играх «Фиорентина» забила 11 голов и пропустила 7, что свидетельствует о стабильности в атаке, но определенные проблемы в защите.

Последние матчи «Фиорентина»:

Комо 0:2 Фиорентина

Фиорентина 3:1 Верона

Пафос 2:3 Фиорентина (Лига Конференций)

Фиорентина 2:2 Эмполи (Кубок)

«Кальяри»

«Кальяри» находится в более сложной ситуации, расположившись на 13-м месте с 14 очками после 14 матчей. Команда не проигрывает в последних трех играх, однако в последние месяцы демонстрирует нестабильную игру в обороне. В последних пяти играх «Кальяри» забил 7 голов, но пропустил 9, что указывает на слабости в защите, которые могут стать проблемой в матче с более сильным соперником.

Последние матчи «Кальяри»:

Кальяри 1:0 Верона

Кальяри 2:2 Дженоа

Милан 3:2 Кальяри

Кальяри 0:2 Болонья

Личные встречи

В последних встречах «Фиорентина» уверенно доминирует. В 7 последних матчах против «Кальяри» она не проигрывает, а в 4 из них забивала по несколько мячей. Особенно на домашней арене «Фиорентина» уверенно берет верх над соперником.

Последние встречи:

Статистика команд

«Фиорентина»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Победы в последних 7 матчах

«Кальяри»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Не проигрывает в последних 3 матчах

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Кальяри»

«Фиорентина» продемонстрировала сильную форму на протяжении всего сезона и выглядит фаворитом встречи. Домашняя поддержка и стабильная атака делают команду едва ли не непобедимой на своем стадионе. «Кальяри» вряд ли будет способен навязать борьбу «Фиорентине» в этом матче, несмотря на то что команда стабильно забивает. Однако их слабая оборона, скорее всего, не позволит им справиться с атакующим потенциалом «Фиорентины».

Таким образом, можно ожидать победу «Фиорентины» с высоким количеством голов, особенно учитывая статистику обеих команд в атаке и обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.50

Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Фиорентины» с точным счетом 3:1 – коэффициент 11.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 11.00.

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