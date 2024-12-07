8 декабря на стадионе Артемио Франки состоится матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» примет «Кальяри». Встреча обещает быть интересной, ведь «Фиорентина» находится в хорошей форме, в то время как «Кальяри» будет бороться за важные очки в борьбе за выживание.
«Фиорентина»
«Фиорентина» проводит довольно успешный сезон, занимая 4-е место в Серии А с 28 очками после 13 туров. Команда демонстрирует хорошую игру, выигрывая в 7 последних матчах. Лидер атаки – Мойзе Кин, который забил 10 голов в 14 матчах. В последних пяти играх «Фиорентина» забила 11 голов и пропустила 7, что свидетельствует о стабильности в атаке, но определенные проблемы в защите.
Последние матчи «Фиорентина»:
- Комо 0:2 Фиорентина
- Фиорентина 3:1 Верона
- Пафос 2:3 Фиорентина (Лига Конференций)
- Фиорентина 2:2 Эмполи (Кубок)
«Кальяри»
«Кальяри» находится в более сложной ситуации, расположившись на 13-м месте с 14 очками после 14 матчей. Команда не проигрывает в последних трех играх, однако в последние месяцы демонстрирует нестабильную игру в обороне. В последних пяти играх «Кальяри» забил 7 голов, но пропустил 9, что указывает на слабости в защите, которые могут стать проблемой в матче с более сильным соперником.
Последние матчи «Кальяри»:
- Кальяри 1:0 Верона
- Кальяри 2:2 Дженоа
- Милан 3:2 Кальяри
- Кальяри 0:2 Болонья
Личные встречи
В последних встречах «Фиорентина» уверенно доминирует. В 7 последних матчах против «Кальяри» она не проигрывает, а в 4 из них забивала по несколько мячей. Особенно на домашней арене «Фиорентина» уверенно берет верх над соперником.
Последние встречи:
- 02.10.2023: «Фиорентина» 3:0 «Кальяри»
- 23.05.2024: «Кальяри» 2:3 «Фиорентина»
- 23.01.2022: «Кальяри» 1:1 «Фиорентина»
- 24.10.2021: «Фиорентина» 3:0 «Кальяри»
Статистика команд
«Фиорентина»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Победы в последних 7 матчах
«Кальяри»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Не проигрывает в последних 3 матчах
Прогноз на матч «Фиорентина» – «Кальяри»
«Фиорентина» продемонстрировала сильную форму на протяжении всего сезона и выглядит фаворитом встречи. Домашняя поддержка и стабильная атака делают команду едва ли не непобедимой на своем стадионе. «Кальяри» вряд ли будет способен навязать борьбу «Фиорентине» в этом матче, несмотря на то что команда стабильно забивает. Однако их слабая оборона, скорее всего, не позволит им справиться с атакующим потенциалом «Фиорентины».
Таким образом, можно ожидать победу «Фиорентины» с высоким количеством голов, особенно учитывая статистику обеих команд в атаке и обороне.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.50
- Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Победа «Фиорентины» с точным счетом 3:1 – коэффициент 11.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Фиорентины» за коэффициент 11.00.
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