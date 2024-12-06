7 декабря на стадионе «Месталья» «Валенсия» встретится с «Райо Вальекано» в рамках 16-го тура Ла Лиги. Обе команды переживают непростые периоды, однако «Валенсия» более мотивирована на положительный результат дома, тогда как «Райо Вальекано» пытается прервать затянувшуюся серию неудач.

«Валенсия»

«Валенсия» после 13 туров набрала лишь 10 очков и занимает 19-е место, однако у команды есть характер и атакующий потенциал. Лучший бомбардир – Уго Дуро (4 гола в 11 матчах). В последние матчи «Валенсия» отличается стабильной результативностью в атаке – забивает в 6 последних играх подряд. В последних 5 матчах у «Валенсии» 10 забитых и 6 пропущенных мячей. При этом, несмотря на слабую позицию в таблице, дома «Валенсия» способна диктовать темп и создавать моменты.

Последние матчи «Валенсия»:

Кубок. Эхеа 1:3 Валенсия

Ла Лига. Мальорка 2:1 Валенсия

Кубок. Парла Эскуэла 0:1 Валенсия

Ла Лига. Валенсия 4:2 Бетис

Ла Лига. Хетафе 1:1 Валенсия

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» набирает 16 очков после 14 туров и идeт на 13-й строчке. Команда переживает серьeзный спад в Ла Лиге – 3 поражения подряд. Лучший бомбардир – Хорхе де Фрутос (3 гола в 15 матчах), и это не впечатляет на фоне атакующих проблем. «Райо» пропускает регулярно, а в последних 5 матчах забил 10 мячей и пропустил 8, демонстрируя нестабильность в обороне. Негативная серия может психологически давить на игроков.

Последние матчи «Райо Вальекано»:

Кубок. Унионистас Саламанка 2:3 Райо Вальекано

Ла Лига. Райо Вальекано 1:2 Атлетик

Ла Лига. Севилья 1:0 Райо Вальекано

Ла Лига. Райо Вальекано 1:3 Лас-Пальмас

Кубок. Вильямуриэль 0:5 Райо Вальекано

Личные встречи

Статистика очных противостояний «Валенсии» и «Райо Вальекано» неоднозначна. С одной стороны, «Валенсия» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Райо», с другой – «Райо» не уступает в 6 из 8 последних встреч. Очные поединки часто заканчиваются вничью или со скромным перевесом одной из сторон. Тем не менее, «Валенсия» забивает в 5 из 7 последних игр против «Райо», что говорит о том, что дома «летучие мыши» способны стабильно вскрывать оборону соперника.

Последние встречи:

Ла Лига. 12.05.2024: Валенсия 0:0 Райо Вальекано

Ла Лига. 19.12.2023: Райо Вальекано 0:1 Валенсия

Ла Лига. 03.04.2023: Валенсия 1:1 Райо Вальекано

Ла Лига. 10.09.2022: Райо Вальекано 2:1 Валенсия

История говорит о том, что соперники знают друг друга хорошо, а матчи часто получаются упорными. Однако нынешнее состояние «Райо» (3 поражения подряд) может сыграть «Валенсии» на руку.

Статистика

«Валенсия»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 2.00

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 1.20

В 6 последних матчах «Валенсия» обязательно забивает

«Райо Вальекано»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 2.00

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 1.60

«Райо Вальекано» проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

Прогноз на матч «Валенсия» – «Райо Вальекано»

Учитывая текущую форму команд, «Валенсия», несмотря на низкое турнирное положение, выглядит предпочтительнее: она играет дома, забивает стабильно и будет мотивирована подняться из нижней части таблицы. «Райо Вальекано» находится в кризисе, проигрывает серию матчей и испытывает трудности в обороне. Ожидается, что «Валенсия» сможет использовать свои атакующие ресурсы и слабости обороны «Райо», чтобы одержать победу.

Рекомендованные ставки

Победа «Валенсии» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: точный счет 2:1 в пользу «Валенсии» за коэффициент 9.00.

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