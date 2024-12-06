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    • Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Вальядолид», Ла Лига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Вальядолид», Ла Лига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря 2024 года на стадионе «де Гран Канария» в Лас-Пальмасе состоится матч 16-го тура Ла Лиги, в котором «Лас-Пальмас» примет «Вальядолид». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и этот матч может стать решающим в борьбе за выживание и улучшение позиций. Лас-Пальмас, несмотря на некоторые проблемы, демонстрирует уверенность в атаке, в то время как «Вальядолид» продолжает испытывать трудности, особенно в обороне.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» набрал 15 очков и занимает 14-е место в Ла Лиге после 15 туров. В последних играх команда показала хорошие результаты, в том числе сенсационную победу над «Барселоной» (2:1), что подчеркивает их силу в домашних матчах. Лас-Пальмас забивает в среднем 1.80 гола за игру и имеет стабильную атакующую линию. Лучший бомбардир команды – Фабиу Даниэл Силва, который забил 5 голов в 11 матчах. Однако оборона команды не отличается стабильностью, и в последних 5 матчах Лас-Пальмас пропустил 8 голов. В целом, команда забивает регулярно, но и допускает ошибки в обороне.

    Последние матчи «Лас-Пальмас»:

    • 03.12.2024: Эуропа 1:2 Лас-Пальмас (Кубок)
    • 30.11.2024: Барселона 1:2 Лас-Пальмас
    • 23.11.2024: Лас-Пальмас 2:3 Мальорка
    • 08.11.2024: Райо Вальекано 1:3 Лас-Пальмас
    • 03.11.2024: Атлетико 2:0 Лас-Пальмас

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» в данный момент на 20-м месте с 9 очками и находится в зоне вылета. Команда испытывает значительные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Вальядолид» забил 7 голов, но и пропустил целых 10. В атаке лучшим бомбардиром является Рауль Моро, который забил 3 гола в 15 играх, однако команда продолжает страдать от отсутствия стабильности. В последних матчах «Вальядолид» не смог выиграть, что еще раз подтверждает их проблемы. В выездных играх команда выглядит особенно слабо, что делает ее аутсайдером в предстоящем матче.

    Последние матчи «Вальядолид»:

    • 03.12.2024: Реал Авила 2:4 Вальядолид (Кубок)
    • 30.11.2024: Вальядолид 0:5 Атлетико
    • 23.11.2024: Вальядолид 0:1 Сельта
    • 10.11.2024: Вальядолид 1:3 Бетис
    • 03.11.2024: Вальядолид 1:1 Гранада

    Личные встречи

    История личных встреч между «Лас-Пальмас» и «Вальядолидом» достаточно сбалансирована, но последнее преимущество на стороне хозяев. «Лас-Пальмас» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Вальядолида», а также забивает в 3 последних играх против этого соперника. Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать, что «Лас-Пальмас» будет доминировать в атаке и скорее всего сохранит свои традиции.

    Последние встречи:

    • 15.03.2024: Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид
    • 08.11.2023: Вальядолид 1:1 Лас-Пальмас
    • 02.04.2023: Лас-Пальмас 1:0 Вальядолид
    • 01.10.2022: Вальядолид 2:1 Лас-Пальмас

    Статистика команд

    «Лас-Пальмас»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Победы в последних 5 матчах: 2

    «Вальядолид»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Победы в последних 5 матчах: 0

    Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Вальядолид»

    Учитывая текущую форму обеих команд, «Лас-Пальмас» выглядит фаворитом матча. Хозяева поля способны забивать, в то время как «Вальядолид» продолжает иметь проблемы в обороне. На данный момент «Вальядолид» не выигрывает уже 5 матчей подряд в Ла Лиге, а его атака не кажется достаточно мощной для того, чтобы справиться с обороной «Лас-Пальмас». Ожидается, что хозяева поля смогут воспользоваться слабой защитой соперника и одержать победу.

    Прогноз на точный счет: Победа «Лас-Пальмас» с прогнозируемым счетом 2:1.

    Рекомендация:

    • Ставка на победу «Лас-Пальмас» с точным счетом 2:1 на коэффициент 7.50.
    • Рекомендуемая ставка: П1 (победа Лас-Пальмас) на коэффициент 2.20.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 11:23
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