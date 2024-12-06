7 декабря 2024 года на стадионе «де Гран Канария» в Лас-Пальмасе состоится матч 16-го тура Ла Лиги, в котором «Лас-Пальмас» примет «Вальядолид». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и этот матч может стать решающим в борьбе за выживание и улучшение позиций. Лас-Пальмас, несмотря на некоторые проблемы, демонстрирует уверенность в атаке, в то время как «Вальядолид» продолжает испытывать трудности, особенно в обороне.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» набрал 15 очков и занимает 14-е место в Ла Лиге после 15 туров. В последних играх команда показала хорошие результаты, в том числе сенсационную победу над «Барселоной» (2:1), что подчеркивает их силу в домашних матчах. Лас-Пальмас забивает в среднем 1.80 гола за игру и имеет стабильную атакующую линию. Лучший бомбардир команды – Фабиу Даниэл Силва, который забил 5 голов в 11 матчах. Однако оборона команды не отличается стабильностью, и в последних 5 матчах Лас-Пальмас пропустил 8 голов. В целом, команда забивает регулярно, но и допускает ошибки в обороне.
Последние матчи «Лас-Пальмас»:
- 03.12.2024: Эуропа 1:2 Лас-Пальмас (Кубок)
- 30.11.2024: Барселона 1:2 Лас-Пальмас
- 23.11.2024: Лас-Пальмас 2:3 Мальорка
- 08.11.2024: Райо Вальекано 1:3 Лас-Пальмас
- 03.11.2024: Атлетико 2:0 Лас-Пальмас
«Вальядолид»
«Вальядолид» в данный момент на 20-м месте с 9 очками и находится в зоне вылета. Команда испытывает значительные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Вальядолид» забил 7 голов, но и пропустил целых 10. В атаке лучшим бомбардиром является Рауль Моро, который забил 3 гола в 15 играх, однако команда продолжает страдать от отсутствия стабильности. В последних матчах «Вальядолид» не смог выиграть, что еще раз подтверждает их проблемы. В выездных играх команда выглядит особенно слабо, что делает ее аутсайдером в предстоящем матче.
Последние матчи «Вальядолид»:
- 03.12.2024: Реал Авила 2:4 Вальядолид (Кубок)
- 30.11.2024: Вальядолид 0:5 Атлетико
- 23.11.2024: Вальядолид 0:1 Сельта
- 10.11.2024: Вальядолид 1:3 Бетис
- 03.11.2024: Вальядолид 1:1 Гранада
Личные встречи
История личных встреч между «Лас-Пальмас» и «Вальядолидом» достаточно сбалансирована, но последнее преимущество на стороне хозяев. «Лас-Пальмас» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Вальядолида», а также забивает в 3 последних играх против этого соперника. Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать, что «Лас-Пальмас» будет доминировать в атаке и скорее всего сохранит свои традиции.
Последние встречи:
- 15.03.2024: Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид
- 08.11.2023: Вальядолид 1:1 Лас-Пальмас
- 02.04.2023: Лас-Пальмас 1:0 Вальядолид
- 01.10.2022: Вальядолид 2:1 Лас-Пальмас
Статистика команд
«Лас-Пальмас»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Победы в последних 5 матчах: 2
«Вальядолид»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Победы в последних 5 матчах: 0
Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Вальядолид»
Учитывая текущую форму обеих команд, «Лас-Пальмас» выглядит фаворитом матча. Хозяева поля способны забивать, в то время как «Вальядолид» продолжает иметь проблемы в обороне. На данный момент «Вальядолид» не выигрывает уже 5 матчей подряд в Ла Лиге, а его атака не кажется достаточно мощной для того, чтобы справиться с обороной «Лас-Пальмас». Ожидается, что хозяева поля смогут воспользоваться слабой защитой соперника и одержать победу.
Прогноз на точный счет: Победа «Лас-Пальмас» с прогнозируемым счетом 2:1.
Рекомендация:
- Ставка на победу «Лас-Пальмас» с точным счетом 2:1 на коэффициент 7.50.
- Рекомендуемая ставка: П1 (победа Лас-Пальмас) на коэффициент 2.20.
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