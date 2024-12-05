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    • Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Унион», Бундеслига, 6 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Унион», Бундеслига, 6 декабря 2024 года

    6 декабря на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте «Штутгарт» примет «Унион Берлин» в рамках 13-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, но их формы сильно различаются. «Штутгарт» демонстрирует результативную игру, в то время как «Унион» старается стабилизировать свою оборону.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» после 12 туров набрал 17 очков и занимает 9-е место в таблице. Команда по-прежнему зависит от своих атакующих действий, забивая в каждом из последних 3 матчей. Лучший бомбардир «Штутгарта» – Эрмедин Демирович, который забил 9 голов в 21 игре. За последние 5 матчей команда забила 10 голов, но при этом пропустила 10, что говорит о слабой обороне. Несмотря на это, атакующие действия команды остаются достаточно опасными.

    Последние матчи «Штутгарта»:

    «Унион»

    «Унион Берлин» проводит сезон нестабильно, что привело к расположению команды на 12-й строке с 14 очками после 12 туров. В последних играх команда продемонстрировала хорошие атакующие моменты, но также часто пропускает. В последнем матче против «Байера» «Унион» уступил с результатом 1:2, что подчеркнуло проблемы в обороне. Лучший бомбардир «Униона» – Джордан Сибаси, который забил 6 голов в 17 матчах.

    Последние матчи «Униона»:

    Личные встречи

    За последние несколько лет команды играли несколько раз в Бундеслиге. В последних 5 личных встречах «Штутгарт» имеет легкое преимущество. Тем не менее, игры всегда отличаются большой конкурентоспособностью, и оба клуба часто обменивались победами. Например, в прошлом сезоне «Штутгарт» победил в Берлине 3:1, а «Унион» ответил домашней победой 2:1.

    5 последних личных встреч:

    • «Штутгарт» – «Унион Берлин» 3:1
    • «Унион Берлин» – «Штутгарт» 2:1
    • «Штутгарт» – «Унион Берлин» 1:1
    • «Унион Берлин» – «Штутгарт» 2:2
    • «Штутгарт» – «Унион Берлин» 3:2

    Прогноз на матч

    В этом матче «Штутгарт» будет иметь преимущество за счет своего атакующего потенциала, в то время как «Унион Берлин» продолжит испытывать проблемы с обороной. В последних играх обе команды показывали результативные матчи, но «Штутгарт» имеет лучшие результаты на своем стадионе. Мы ожидаем, что хозяева смогут одержать победу, но матч, скорее всего, будет результативным.

    Рекомендация: Победа «Штутгарта» с точным счетом 3:1 или 2:1.Коэффициенты:

    • Победа «Штутгарта» на коэффициент 2.20
    • Точный счет 3:1 на коэффициент 8.50
    • Точный счет 2:1 на коэффициент 7.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 10:14
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