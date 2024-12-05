Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Милан», Серия А, 6 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Милан», Серия А, 6 декабря 2024 года

    6 декабря на стадионе «Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится встреча двух сильных команд – «Аталанта» примет «Милан» в рамках 15-го тура Серии А. «Аталанта» демонстрирует фантастическую форму, а «Милан» старается вернуться на лидирующие позиции. Этот матч обещает быть насыщенным и результативным.

    «Аталанта»

    «Аталанта» уверенно занимает 2-е место в таблице Серии А с 31 очком после 14 туров. Команда имеет впечатляющую статистику: 8 побед подряд и больше всего забитых голов в лиге (36). Лучший бомбардир команды – Матео Ретеги, на его счету 14 мячей в 20 матчах. В последних 5 играх «Аталанта» забила 15 голов и пропустила лишь 3. Оборона выглядит надежной, а атака является сильнейшей стороной команды.

    Последние матчи «Аталанты»:

    «Милан»

    «Милан» идет на 7-м месте с 22 очками после 13 туров. В последних матчах команда улучшила свою форму, не проигрывая в 4 играх подряд. Лучший бомбардир команды – Тейани Рейндерс, забивший 8 голов. В последних 5 играх «Милан» забил 15 голов и пропустил 6, что говорит о высокой результативности, но оборона остаeтся уязвимой.

    Последние матчи «Милана»:

    Статистика

    Аталанта:

    • 2-е место с 31 очком после 14 туров.
    • 8 побед подряд.
    • В последних 5 матчах забила 15 голов и пропустила 3.
    • Среднее количество голов за матч – 2.57.

    Милан:

    • 7-е место с 22 очками после 13 туров.
    • Не проигрывает в 4 последних матчах.
    • В последних 5 матчах забил 15 голов и пропустил 6.
    • Среднее количество голов за матч – 2.00.

    Личные встречи

    История встреч показывает равенство: обе команды выигрывали поочерeдно, а многие игры были насыщенными голами. В последних 5 матчах «Аталанта» дважды одерживала победу, «Милан» – один раз, дважды была зафиксирована ничья.

    Последние 5 личных встреч:

    • «Милан» – «Аталанта» 1:1
    • «Милан» – «Аталанта» 1:2
    • «Аталанта» – «Милан» 3:2
    • «Милан» – «Аталанта» 2:0
    • «Аталанта» – «Милан» 1:1

    Прогноз на матч

    «Аталанта» является фаворитом матча благодаря своей текущей форме и мощной атаке. «Милан» также набрал хороший ход, но его оборона может не справиться с напором хозяев. Ожидается, что обе команды забьют, однако победу одержит «Аталанта» благодаря более слаженной игре и домашнему преимуществу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аталанты» с коэффициентом 2.10.
    • Обе команды забьют – Да с коэффициентом 1.75.
    • Тотал больше 3.5 голов с коэффициентом 2.10.

    Рекомендация: Победа «Аталанты» с точным счетом 3:2 на коэффициент 10.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    Серия А. «Аталанта» победила «Милан» (2:1) перед матчем с «Реалом» и возглавила таблицу
    «Аталанта» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2024 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 