6 декабря на стадионе «Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится встреча двух сильных команд – «Аталанта» примет «Милан» в рамках 15-го тура Серии А. «Аталанта» демонстрирует фантастическую форму, а «Милан» старается вернуться на лидирующие позиции. Этот матч обещает быть насыщенным и результативным.

«Аталанта» уверенно занимает 2-е место в таблице Серии А с 31 очком после 14 туров. Команда имеет впечатляющую статистику: 8 побед подряд и больше всего забитых голов в лиге (36). Лучший бомбардир команды – Матео Ретеги, на его счету 14 мячей в 20 матчах. В последних 5 играх «Аталанта» забила 15 голов и пропустила лишь 3. Оборона выглядит надежной, а атака является сильнейшей стороной команды.

Последние матчи «Аталанты»:

«Милан»

«Милан» идет на 7-м месте с 22 очками после 13 туров. В последних матчах команда улучшила свою форму, не проигрывая в 4 играх подряд. Лучший бомбардир команды – Тейани Рейндерс, забивший 8 голов. В последних 5 играх «Милан» забил 15 голов и пропустил 6, что говорит о высокой результативности, но оборона остаeтся уязвимой.

Последние матчи «Милана»:

Статистика

Аталанта:

2-е место с 31 очком после 14 туров.

8 побед подряд.

В последних 5 матчах забила 15 голов и пропустила 3.

Среднее количество голов за матч – 2.57.

Милан:

7-е место с 22 очками после 13 туров.

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах забил 15 голов и пропустил 6.

Среднее количество голов за матч – 2.00.

Личные встречи

История встреч показывает равенство: обе команды выигрывали поочерeдно, а многие игры были насыщенными голами. В последних 5 матчах «Аталанта» дважды одерживала победу, «Милан» – один раз, дважды была зафиксирована ничья.

Последние 5 личных встреч:

«Милан» – «Аталанта» 1:1

«Милан» – «Аталанта» 1:2

«Аталанта» – «Милан» 3:2

«Милан» – «Аталанта» 2:0

«Аталанта» – «Милан» 1:1

Прогноз на матч

«Аталанта» является фаворитом матча благодаря своей текущей форме и мощной атаке. «Милан» также набрал хороший ход, но его оборона может не справиться с напором хозяев. Ожидается, что обе команды забьют, однако победу одержит «Аталанта» благодаря более слаженной игре и домашнему преимуществу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аталанты» с коэффициентом 2.10.

Обе команды забьют – Да с коэффициентом 1.75.

Тотал больше 3.5 голов с коэффициентом 2.10.

Рекомендация: Победа «Аталанты» с точным счетом 3:2 на коэффициент 10.00.

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