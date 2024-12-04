Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Ворскла», 16 тур Премьер-лиги Украины, 5 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Ворскла», 16 тур Премьер-лиги Украины, 5 декабря 2024 года

    5 декабря на стадионе «Арена Львов» состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Ворсклой». «Шахтер» подходит к встрече с отличной формой и настроем, в то время как «Ворскла» будет бороться за важные очки в условиях борьбы за выживание в верхней части таблицы.

    «Шахтер»

    «Шахтер» после 14 туров занимает 3-е место с 30 очками и находится в отличной форме. Команда не проигрывает в последних 10 матчах, показывая отличные результаты в атаке и защите. За последние 5 матчей «Шахтер» забил 14 голов, что делает его одной из самых результативных команд в лиге. При этом коллектив очень стабилен в обороне, пропустив всего 4 мяча в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды Артем Бондаренко (8 голов) продолжает быть ключевой фигурой в атаке, но и остальные игроки, такие как Педро, показывают отличные результаты.

    Последние 5 матчей «Шахтера»:

    В последних 5 играх «Шахтер» забивает в среднем 2.8 гола за матч и показывает отличные атакующие действия.

    «Ворскла»

    «Ворскла» находится в середине таблицы с 19 очками после 14 туров, но команду беспокоит нестабильность в играх. В последних 5 матчах команда набрала всего 5 очков, при этом забив 5 голов и пропустив 7. В атаке «Ворскла» зависит от своих лидеров, таких как Владислав Кочергин, однако в целом команда испытывает трудности с высококлассными соперниками. Несмотря на стабильность в домашних играх, на выезде команда не показывает таких же результатов. Важным аспектом для «Ворсклы» будет защита, которая пока не всегда способна справиться с сильными атакующими командами, как «Шахтер».

    Последние 5 матчей «Ворсклы»:

    В последних 5 играх «Ворскла» забивает в среднем 1 гол за матч, но оборона оставляет желать лучшего, пропуская 1.4 гола за игру.

    Личные встречи

    В последних 5 встречах между «Шахтером» и «Ворсклой» команды обменялись победами, но в целом «Шахтер» выглядит фаворитом. В домашних играх «Шахтер» традиционно был сильнее, а «Ворскла» редко могла составить конкуренцию на выезде, несмотря на хорошие результаты против команд середняков.

    Последние 5 личных встреч:

    • «Шахтер» 2:0 «Ворскла»
    • «Шахтер» 3:1 «Ворскла»
    • «Шахтер» 2:1 «Ворскла»
    • «Шахтер» 1:0 «Ворскла»
    • «Шахтер» 1:1 «Ворскла»

    Прогноз на матч

    «Шахтер» продемонстрировал отличную форму как в атаке, так и в обороне, и на своем поле будет фаворитом в матче с «Ворсклой». Сильные атакующие действия и стабильная защита делают команду высоковероятным победителем. «Ворскла» не имеет такой же глубины состава и качества игры, чтобы на выезде составить серьeзную конкуренцию «Шахтеру». Ожидается, что «Шахтер» будет доминировать на поле и обеспечит себе победу с разницей в два или более голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Шахтера» с форой -1.5 (Коэффициент: 2.10)
    • Точный счет 3:1 в пользу «Шахтера» (Коэффициент: 8.50)
    • Общий тотал голов больше 2.5 (Коэффициент: 1.85)

    Рекомендация: ставить на победу «Шахтера» с форой -1.5 на коэффициент 2.10.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Шахтер» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2024 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 