5 декабря на стадионе «Арена Львов» состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Ворсклой». «Шахтер» подходит к встрече с отличной формой и настроем, в то время как «Ворскла» будет бороться за важные очки в условиях борьбы за выживание в верхней части таблицы.

«Шахтер»

«Шахтер» после 14 туров занимает 3-е место с 30 очками и находится в отличной форме. Команда не проигрывает в последних 10 матчах, показывая отличные результаты в атаке и защите. За последние 5 матчей «Шахтер» забил 14 голов, что делает его одной из самых результативных команд в лиге. При этом коллектив очень стабилен в обороне, пропустив всего 4 мяча в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды Артем Бондаренко (8 голов) продолжает быть ключевой фигурой в атаке, но и остальные игроки, такие как Педро, показывают отличные результаты.

Последние 5 матчей «Шахтера»:

В последних 5 играх «Шахтер» забивает в среднем 2.8 гола за матч и показывает отличные атакующие действия.

«Ворскла»

«Ворскла» находится в середине таблицы с 19 очками после 14 туров, но команду беспокоит нестабильность в играх. В последних 5 матчах команда набрала всего 5 очков, при этом забив 5 голов и пропустив 7. В атаке «Ворскла» зависит от своих лидеров, таких как Владислав Кочергин, однако в целом команда испытывает трудности с высококлассными соперниками. Несмотря на стабильность в домашних играх, на выезде команда не показывает таких же результатов. Важным аспектом для «Ворсклы» будет защита, которая пока не всегда способна справиться с сильными атакующими командами, как «Шахтер».

Последние 5 матчей «Ворсклы»:

В последних 5 играх «Ворскла» забивает в среднем 1 гол за матч, но оборона оставляет желать лучшего, пропуская 1.4 гола за игру.

Личные встречи

В последних 5 встречах между «Шахтером» и «Ворсклой» команды обменялись победами, но в целом «Шахтер» выглядит фаворитом. В домашних играх «Шахтер» традиционно был сильнее, а «Ворскла» редко могла составить конкуренцию на выезде, несмотря на хорошие результаты против команд середняков.

Последние 5 личных встреч:

Прогноз на матч

«Шахтер» продемонстрировал отличную форму как в атаке, так и в обороне, и на своем поле будет фаворитом в матче с «Ворсклой». Сильные атакующие действия и стабильная защита делают команду высоковероятным победителем. «Ворскла» не имеет такой же глубины состава и качества игры, чтобы на выезде составить серьeзную конкуренцию «Шахтеру». Ожидается, что «Шахтер» будет доминировать на поле и обеспечит себе победу с разницей в два или более голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Шахтера» с форой -1.5 (Коэффициент: 2.10)

(Коэффициент: 2.10) Точный счет 3:1 в пользу «Шахтера» (Коэффициент: 8.50)

(Коэффициент: 8.50) Общий тотал голов больше 2.5 (Коэффициент: 1.85)

Рекомендация: ставить на победу «Шахтера» с форой -1.5 на коэффициент 2.10.

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