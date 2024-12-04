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    • Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Брайтон», Премьер-лига Англии, 5 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Брайтон», Премьер-лига Англии, 5 декабря 2024 года

    5 декабря на стадионе Крэйвен Коттэдж в Лондоне состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Фулхэм» примет «Брайтон». Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы и имеют амбиции продолжить успешное выступление в чемпионате.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» демонстрирует стабильные результаты в текущем сезоне, находясь на 10-м месте с 19 очками после 13 туров. Команда Усаи играет достаточно сбалансированно: в атаке ведет игру Рауль Хименес, который с 5 голами является лучшим бомбардиром. В последних играх «Фулхэм» также доказал свою способность к забиванию, несмотря на неидеальные результаты в обороне. В последних 5 матчах команда забила 7 голов, но пропустила столько же.

    Последние матчи «Фулхэм:

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 4-е место с 23 очками после 13 матчей и находится в отличной форме. Команда Роберто Де Дзерби не проигрывает в последних 3 матчах и выглядит уверенно, особенно в атаке, где активно выделяется Дэнни Уэлбек, который забил 6 голов в 15 играх. За последние 5 матчей «Брайтон» забил 9 голов, но при этом также пропустил 7.

    Последние матчи «Брайтон:

    Личные встречи

    В последних встречах этих команд в Премьер-лиге «Брайтон» оказался успешнее, выиграв 3 из последних 5 матчей против «Фулхэма». Однако стоит отметить, что в прошлом сезоне эти команды сыграли вничью в обоих матчах, что подчеркивает их равенство.

    Личные встречи:

    • «Брайтон» 2:1 «Фулхэм» (январь 2024)
    • «Фулхэм» 1:1 «Брайтон» (сентябрь 2023)
    • «Брайтон» 2:0 «Фулхэм» (апрель 2023)
    • «Фулхэм» 0:2 «Брайтон» (ноябрь 2022)

    Прогноз на матч

    Исходя из текущей формы команд, можно ожидать напряженную борьбу. «Фулхэм» на своем поле традиционно играет уверенно, но «Брайтону» удается стабильно набирать очки и показывать хорошую атаку. Ожидается, что обе команды забьют, поскольку у них хорошие показатели в атаке, но слабости в обороне.

    Рекомендация по прогнозу:

    • Исход матча: ничья или победа «Брайтона».
    • Точный счет: 2:2 или 1:2.

    Рекомендации для ставок

    • Основная ставка: Ничья с коэффициентом 3.50
    • Дополнительная ставка: Победа «Брайтона» с коэффициентом 2.50
    • Точный счет: 2:2 с коэффициентом 6.00
    • Общий тотал: Больше 2.5 голов с коэффициентом 1.85

    Рекомендация: Ставка на ничью с коэффициентом 3.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2024 11:04
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