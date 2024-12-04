5 декабря на стадионе Крэйвен Коттэдж в Лондоне состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Фулхэм» примет «Брайтон». Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы и имеют амбиции продолжить успешное выступление в чемпионате.

«Фулхэм»

«Фулхэм» демонстрирует стабильные результаты в текущем сезоне, находясь на 10-м месте с 19 очками после 13 туров. Команда Усаи играет достаточно сбалансированно: в атаке ведет игру Рауль Хименес, который с 5 голами является лучшим бомбардиром. В последних играх «Фулхэм» также доказал свою способность к забиванию, несмотря на неидеальные результаты в обороне. В последних 5 матчах команда забила 7 голов, но пропустила столько же.

Последние матчи «Фулхэм:

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 4-е место с 23 очками после 13 матчей и находится в отличной форме. Команда Роберто Де Дзерби не проигрывает в последних 3 матчах и выглядит уверенно, особенно в атаке, где активно выделяется Дэнни Уэлбек, который забил 6 голов в 15 играх. За последние 5 матчей «Брайтон» забил 9 голов, но при этом также пропустил 7.

Последние матчи «Брайтон:

Личные встречи

В последних встречах этих команд в Премьер-лиге «Брайтон» оказался успешнее, выиграв 3 из последних 5 матчей против «Фулхэма». Однако стоит отметить, что в прошлом сезоне эти команды сыграли вничью в обоих матчах, что подчеркивает их равенство.

Личные встречи:

«Брайтон» 2:1 «Фулхэм» (январь 2024)

«Фулхэм» 1:1 «Брайтон» (сентябрь 2023)

«Брайтон» 2:0 «Фулхэм» (апрель 2023)

«Фулхэм» 0:2 «Брайтон» (ноябрь 2022)

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд, можно ожидать напряженную борьбу. «Фулхэм» на своем поле традиционно играет уверенно, но «Брайтону» удается стабильно набирать очки и показывать хорошую атаку. Ожидается, что обе команды забьют, поскольку у них хорошие показатели в атаке, но слабости в обороне.

Рекомендация по прогнозу:

Исход матча: ничья или победа «Брайтона».

Точный счет: 2:2 или 1:2.

Рекомендации для ставок

Основная ставка : Ничья с коэффициентом 3.50

: Ничья с коэффициентом 3.50 Дополнительная ставка : Победа «Брайтона» с коэффициентом 2.50

: Победа «Брайтона» с коэффициентом 2.50 Точный счет : 2:2 с коэффициентом 6.00

: 2:2 с коэффициентом 6.00 Общий тотал: Больше 2.5 голов с коэффициентом 1.85

Рекомендация: Ставка на ничью с коэффициентом 3.50.

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