5 декабря на стадионе Крэйвен Коттэдж в Лондоне состоится матч 14-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Фулхэм» примет «Брайтон». Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы и имеют амбиции продолжить успешное выступление в чемпионате.
«Фулхэм»
«Фулхэм» демонстрирует стабильные результаты в текущем сезоне, находясь на 10-м месте с 19 очками после 13 туров. Команда Усаи играет достаточно сбалансированно: в атаке ведет игру Рауль Хименес, который с 5 голами является лучшим бомбардиром. В последних играх «Фулхэм» также доказал свою способность к забиванию, несмотря на неидеальные результаты в обороне. В последних 5 матчах команда забила 7 голов, но пропустила столько же.
Последние матчи «Фулхэм:
- «Тоттенхэм» 1:1 «Фулхэм»
- «Фулхэм» 3:2 «Лестер»
- «Манчестер Сити» 4:1 «Фулхэм»
- «Фулхэм» 2:2 «Вест Хэм»
- «Фулхэм» 1:0 «Норвич»
«Брайтон»
«Брайтон» занимает 4-е место с 23 очками после 13 матчей и находится в отличной форме. Команда Роберто Де Дзерби не проигрывает в последних 3 матчах и выглядит уверенно, особенно в атаке, где активно выделяется Дэнни Уэлбек, который забил 6 голов в 15 играх. За последние 5 матчей «Брайтон» забил 9 голов, но при этом также пропустил 7.
Последние матчи «Брайтон:
- «Брайтон» 1:1 «Саутгемптон»
- «Брайтон» 3:0 «Эвертон»
- «Брайтон» 2:2 «Ливерпуль»
- «Астон Вилла» 2:0 «Брайтон»
- «Брайтон» 3:1 «Шеффилд Юнайтед»
Личные встречи
В последних встречах этих команд в Премьер-лиге «Брайтон» оказался успешнее, выиграв 3 из последних 5 матчей против «Фулхэма». Однако стоит отметить, что в прошлом сезоне эти команды сыграли вничью в обоих матчах, что подчеркивает их равенство.
Личные встречи:
- «Брайтон» 2:1 «Фулхэм» (январь 2024)
- «Фулхэм» 1:1 «Брайтон» (сентябрь 2023)
- «Брайтон» 2:0 «Фулхэм» (апрель 2023)
- «Фулхэм» 0:2 «Брайтон» (ноябрь 2022)
Прогноз на матч
Исходя из текущей формы команд, можно ожидать напряженную борьбу. «Фулхэм» на своем поле традиционно играет уверенно, но «Брайтону» удается стабильно набирать очки и показывать хорошую атаку. Ожидается, что обе команды забьют, поскольку у них хорошие показатели в атаке, но слабости в обороне.
Рекомендация по прогнозу:
- Исход матча: ничья или победа «Брайтона».
- Точный счет: 2:2 или 1:2.
Рекомендации для ставок
- Основная ставка: Ничья с коэффициентом 3.50
- Дополнительная ставка: Победа «Брайтона» с коэффициентом 2.50
- Точный счет: 2:2 с коэффициентом 6.00
- Общий тотал: Больше 2.5 голов с коэффициентом 1.85
Рекомендация: Ставка на ничью с коэффициентом 3.50.
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