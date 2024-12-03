4 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» примет «Вулверхэмптон» в рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги. Обе команды находятся в зоне выживания и будут бороться за важнейшие очки в этой встрече.
«Эвертон»
«Эвертон» в последнее время не показывает стабильных результатов и занимает 15-е место в таблице с 11 очками после 13 туров. В последних 5 матчах команда не смогла победить, забив всего 1 гол и пропустив 6 мячей. Они регулярно забивают, но проблемы с обороной не позволяют им добиться положительных результатов. Дуайт Макнил, лучший бомбардир команды, забил 4 гола в 14 матчах, и будет одним из ключевых игроков, от которого во многом зависит атакующий потенциал «Эвертона». В последние игры, несмотря на результаты, «Эвертон» демонстрирует активность в атаке, но слабая защита продолжает создавать проблемы.
Последние матчи «Эвертона:
- «Манчестер Юнайтед» 4:0 «Эвертон»
- «Эвертон» 0:0 «Брентфорд»
- «Вест Хэм» 0:0 «Эвертон»
- «Эвертон» 1:0 «Саутгемптон»
- «Эвертон» 1:1 «Фулхэм»
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» находится на 18-м месте в таблице с 9 очками и также переживает непростую серию. Команда активно атакует, забив 12 голов в последних 5 матчах, но и пропускает много – 9 голов. Лучший бомбардир команды, Матеус Кунья, забил 7 голов в 14 матчах, и его форма будет ключевым фактором в атаке. Однако проблемы в обороне, где команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, не позволяют «Вулверхэмптону» набирать стабильные очки. В последней игре против «Борнмута» «Вулверхэмптон» проиграл 2:4, что еще раз подчеркнуло их проблемы с обороной.
Последние матчи «Вулверхэмптона»:
- «Вулверхэмптон» 2:4 «Борнмут»
- «Фулхэм» 1:4 «Вулверхэмптон»
- «Вулверхэмптон» 2:0 «Саутгемптон»
- «Вулверхэмптон» 2:2 «Кристал Пэлас»
- «Брайтон» 2:2 «Вулверхэмптон»
Личные встречи
История личных встреч между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» в последние годы показывает преимущество гостей. В последних 6 играх «Вулверхэмптон» не проигрывает «Эвертону» и забивает в каждом из этих матчей. В последних 5 играх против «Эвертона» «Вулверхэмптон» одержал 3 победы и 2 ничьи, что подчеркивает их превосходство в этой паре. Учитывая текущую форму команд и их проблемы, «Вулверхэмптон» будет фаворитом встречи.
Последние встречи:
- «Вулверхэмптон» 3:0 «Эвертон» (30.12.2023)
- «Эвертон» 0:1 «Вулверхэмптон» (26.08.2023)
- «Вулверхэмптон» 1:1 «Эвертон» (20.05.2023)
- «Эвертон» 1:2 «Вулверхэмптон» (26.12.2022)
- «Эвертон» 0:1 «Вулверхэмптон» (13.03.2022)
Статистика
«Эвертон»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 1
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия без побед: 5 матчей подряд
«Вулверхэмптон»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия без побед: 3 матча
Прогноз на матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон»
«Эвертон» продолжает бороться за выживание, но проблемы в обороне и отсутствие стабильных результатов в атаке не позволяют команде показывать высокий уровень. Несмотря на активные действия в атаке, «Эвертон» не может стабильно одерживать победы. «Вулверхэмптон», в свою очередь, также испытывает трудности, но их атакующая сила и способность забивать регулярно дают им небольшое преимущество. С учетом истории личных встреч и текущей формы команд, «Вулверхэмптон» выглядит более сильным и должен быть фаворитом встречи.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 2.60
- Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Вулверхэмптона» за коэффициент 9.50.
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