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    • Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Вулверхэмптон», Премьер-Лига, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эвертон» – «Вулверхэмптон», Премьер-Лига, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» примет «Вулверхэмптон» в рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги. Обе команды находятся в зоне выживания и будут бороться за важнейшие очки в этой встрече.

    «Эвертон»

    «Эвертон» в последнее время не показывает стабильных результатов и занимает 15-е место в таблице с 11 очками после 13 туров. В последних 5 матчах команда не смогла победить, забив всего 1 гол и пропустив 6 мячей. Они регулярно забивают, но проблемы с обороной не позволяют им добиться положительных результатов. Дуайт Макнил, лучший бомбардир команды, забил 4 гола в 14 матчах, и будет одним из ключевых игроков, от которого во многом зависит атакующий потенциал «Эвертона». В последние игры, несмотря на результаты, «Эвертон» демонстрирует активность в атаке, но слабая защита продолжает создавать проблемы.

    Последние матчи «Эвертона:

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» находится на 18-м месте в таблице с 9 очками и также переживает непростую серию. Команда активно атакует, забив 12 голов в последних 5 матчах, но и пропускает много – 9 голов. Лучший бомбардир команды, Матеус Кунья, забил 7 голов в 14 матчах, и его форма будет ключевым фактором в атаке. Однако проблемы в обороне, где команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, не позволяют «Вулверхэмптону» набирать стабильные очки. В последней игре против «Борнмута» «Вулверхэмптон» проиграл 2:4, что еще раз подчеркнуло их проблемы с обороной.

    Последние матчи «Вулверхэмптона»:

    Личные встречи

    История личных встреч между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» в последние годы показывает преимущество гостей. В последних 6 играх «Вулверхэмптон» не проигрывает «Эвертону» и забивает в каждом из этих матчей. В последних 5 играх против «Эвертона» «Вулверхэмптон» одержал 3 победы и 2 ничьи, что подчеркивает их превосходство в этой паре. Учитывая текущую форму команд и их проблемы, «Вулверхэмптон» будет фаворитом встречи.

    Последние встречи:

    • «Вулверхэмптон» 3:0 «Эвертон» (30.12.2023)
    • «Эвертон» 0:1 «Вулверхэмптон» (26.08.2023)
    • «Вулверхэмптон» 1:1 «Эвертон» (20.05.2023)
    • «Эвертон» 1:2 «Вулверхэмптон» (26.12.2022)
    • «Эвертон» 0:1 «Вулверхэмптон» (13.03.2022)

    Статистика

    «Эвертон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без побед: 5 матчей подряд

    «Вулверхэмптон»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия без побед: 3 матча

    Прогноз на матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон»

    «Эвертон» продолжает бороться за выживание, но проблемы в обороне и отсутствие стабильных результатов в атаке не позволяют команде показывать высокий уровень. Несмотря на активные действия в атаке, «Эвертон» не может стабильно одерживать победы. «Вулверхэмптон», в свою очередь, также испытывает трудности, но их атакующая сила и способность забивать регулярно дают им небольшое преимущество. С учетом истории личных встреч и текущей формы команд, «Вулверхэмптон» выглядит более сильным и должен быть фаворитом встречи.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 2.60
    • Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Вулверхэмптона» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 10:11
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