4 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле «Эвертон» примет «Вулверхэмптон» в рамках 14-го тура Английской Премьер-Лиги. Обе команды находятся в зоне выживания и будут бороться за важнейшие очки в этой встрече.

«Эвертон»

«Эвертон» в последнее время не показывает стабильных результатов и занимает 15-е место в таблице с 11 очками после 13 туров. В последних 5 матчах команда не смогла победить, забив всего 1 гол и пропустив 6 мячей. Они регулярно забивают, но проблемы с обороной не позволяют им добиться положительных результатов. Дуайт Макнил, лучший бомбардир команды, забил 4 гола в 14 матчах, и будет одним из ключевых игроков, от которого во многом зависит атакующий потенциал «Эвертона». В последние игры, несмотря на результаты, «Эвертон» демонстрирует активность в атаке, но слабая защита продолжает создавать проблемы.

Последние матчи «Эвертона:

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится на 18-м месте в таблице с 9 очками и также переживает непростую серию. Команда активно атакует, забив 12 голов в последних 5 матчах, но и пропускает много – 9 голов. Лучший бомбардир команды, Матеус Кунья, забил 7 голов в 14 матчах, и его форма будет ключевым фактором в атаке. Однако проблемы в обороне, где команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, не позволяют «Вулверхэмптону» набирать стабильные очки. В последней игре против «Борнмута» «Вулверхэмптон» проиграл 2:4, что еще раз подчеркнуло их проблемы с обороной.

Последние матчи «Вулверхэмптона»:

Личные встречи

История личных встреч между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» в последние годы показывает преимущество гостей. В последних 6 играх «Вулверхэмптон» не проигрывает «Эвертону» и забивает в каждом из этих матчей. В последних 5 играх против «Эвертона» «Вулверхэмптон» одержал 3 победы и 2 ничьи, что подчеркивает их превосходство в этой паре. Учитывая текущую форму команд и их проблемы, «Вулверхэмптон» будет фаворитом встречи.

Последние встречи:

Статистика

«Эвертон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без побед: 5 матчей подряд

«Вулверхэмптон»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без побед: 3 матча

Прогноз на матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон»

«Эвертон» продолжает бороться за выживание, но проблемы в обороне и отсутствие стабильных результатов в атаке не позволяют команде показывать высокий уровень. Несмотря на активные действия в атаке, «Эвертон» не может стабильно одерживать победы. «Вулверхэмптон», в свою очередь, также испытывает трудности, но их атакующая сила и способность забивать регулярно дают им небольшое преимущество. С учетом истории личных встреч и текущей формы команд, «Вулверхэмптон» выглядит более сильным и должен быть фаворитом встречи.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вулверхэмптона» – коэффициент 2.60

Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Вулверхэмптона» за коэффициент 9.50.

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