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    • «Балтика» и «Торпедо» лидируют в Первой лиге после первой части сезона, «Урал» и «Сочи» – в зоне «стыков»

    «Балтика» и «Торпедо» лидируют в Первой лиге после первой части сезона, «Урал» и «Сочи» – в зоне «стыков»

    Сегодня состоялись последние матчи текущего сезона-2024/25 Первой лиги перед зимним перерывом.

    По итогам 21 тура в зоне прямого выхода в РПЛ находятся «Балтика» и «Торпедо». Турнирую таблицу возглавляют калининградцы с 45 очками. «Торпедо», расположившееся на второй позиции, набрало 43 балла. Москвичи пока не потерпели ни одного поражения в турнире.

    В зоне стыковых матчах находятся «Урал» и «Сочи». У екатеринбуржцев третья позиция и 37 очков. «Сочи» набрал столько же баллов и занимает четвертую строчку.

    Их ближайшим преследователем является «Черноморец». Новороссийцы находятся на пятом месте с 36 очками.

    Далее следуют «Арсенал» и «Ротор» (по 30 баллов), «СКА-Хабаровск» (29), «Чайка» (28), «Енисей» (27), «Нефтехимик» (26), «Родина» (24), «КАМАЗ» (22), «Шинник» (21), «Уфа» (20).

    В зоне вылета с 16-й по 18-ю позицию расположились «Сокол» (19 очков), «Алания» (18) и «Тюмень» (12).

    • Турнир возобновится 1-2 марта, когда пройдут встречи 22-го тура.
    • В прошлом сезоне «Балтика», «Урал» и «Сочи» играли в РПЛ, а «Ротор», «Уфа» и «Чайка» во Второй лиге.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 21:48
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