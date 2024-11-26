27 ноября на стадионе «Райко Митич» в Белграде «Црвена Звезда» принимает немецкий «Штутгарт» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Обе команды пребывают в сложной ситуации в группе, и эта встреча будет ключевой для их надежд на выход в плей-офф. Ожидается напряженное противостояние, где каждая ошибка может стоить дорого.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» начала турнир с поражений и, набрав 0 очков после 4 матчей, уже фактически утратила шансы на выход из группы. Однако команда демонстрирует уверенную атакующую игру, забив 18 голов в последних 5 матчах, что составляет в среднем 3.6 гола за игру. Тем не менее, оборона «Црвены Звезды» оставляет желать лучшего: в последних пяти играх команда пропустила 6 голов. Шериф Ндиайе, лучший бомбардир с 10 голами в сезоне, будет ключевым игроком в атаке.

Последние матчи «Црвены Звезды»:

«Штутгарт»

«Штутгарт» набрал 4 очка и пока занимает третье место в группе, что оставляет команде шансы на выход в плей-офф, но ситуация остаeтся напряженной. В последних матчах «Штутгарт» переживает трудности, одержав победу только в одном из последних пяти матчей (в Бундеслиге против «Бохума»). Несмотря на это, немецкая команда может рассчитывать на атакующие действия Дениза Ундава (7 голов в сезоне), но в обороне команда допускает много ошибок. В последних играх «Штутгарт» забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1.2.

Последние матчи «Штутгарта»:

Личные встречи

«Црвена Звезда» и «Штутгарт» ранее не встречались в официальных матчах, что делает этот поединок особенно интересным. Команды не имеют взаимного опыта, и это может добавить неопределенности в игру.

Статистика

«Црвена Звезда»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 18

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия голов: забивает в 8 последних матчах

«Штутгарт»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия побед: 1 победа в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Штутгарт»

Ожидается, что «Штутгарт» будет фаворитом этого матча. Несмотря на то, что «Црвена Звезда» показывает хорошую атакующую игру, еe оборона слишком уязвима для противостояния с командой, которая может использовать ошибки соперника. «Штутгарт» не отличается стабильностью, но в целом выглядит более сбалансированной командой. Исходя из этого, скорее всего, гости одержат победу, но «Црвена Звезда» также может забить.

Рекомендации для ставок:

Победа «Штутгарта» – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация:

Победа «Штутгарта» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

На основе текущей формы команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Штутгарта» с минимальным счeтом. Команды обе могут забить, но в этом матче «Штутгарт» представляется более сбалансированным соперником.

Рекомендация: Точный счeт 2:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 8.00.

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