Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Црвена Звезда» – «Штутгарт», Лига чемпионов, 27 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Црвена Звезда» – «Штутгарт», Лига чемпионов, 27 ноября 2024 года

    27 ноября на стадионе «Райко Митич» в Белграде «Црвена Звезда» принимает немецкий «Штутгарт» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Обе команды пребывают в сложной ситуации в группе, и эта встреча будет ключевой для их надежд на выход в плей-офф. Ожидается напряженное противостояние, где каждая ошибка может стоить дорого.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» начала турнир с поражений и, набрав 0 очков после 4 матчей, уже фактически утратила шансы на выход из группы. Однако команда демонстрирует уверенную атакующую игру, забив 18 голов в последних 5 матчах, что составляет в среднем 3.6 гола за игру. Тем не менее, оборона «Црвены Звезды» оставляет желать лучшего: в последних пяти играх команда пропустила 6 голов. Шериф Ндиайе, лучший бомбардир с 10 голами в сезоне, будет ключевым игроком в атаке.

    Последние матчи «Црвены Звезды»:

    • «Црвена Звезда» 2:5 «Барселона» (Лига чемпионов)
    • «Црвена Звезда» 3:0 «Войводина» (Высшая лига)
    • «Црвена Звезда» 0:7 «Текстилац Оджаци» (Кубок)
    • «Црвена Звезда» 1:5 «Спартак Суботица» (Высшая лига)
    • «Црвена Звезда» 3:0 «Войводина» (Высшая лига)

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» набрал 4 очка и пока занимает третье место в группе, что оставляет команде шансы на выход в плей-офф, но ситуация остаeтся напряженной. В последних матчах «Штутгарт» переживает трудности, одержав победу только в одном из последних пяти матчей (в Бундеслиге против «Бохума»). Несмотря на это, немецкая команда может рассчитывать на атакующие действия Дениза Ундава (7 голов в сезоне), но в обороне команда допускает много ошибок. В последних играх «Штутгарт» забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1.2.

    Последние матчи «Штутгарта»:

    Личные встречи

    «Црвена Звезда» и «Штутгарт» ранее не встречались в официальных матчах, что делает этот поединок особенно интересным. Команды не имеют взаимного опыта, и это может добавить неопределенности в игру.

    Статистика

    «Црвена Звезда»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 18
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия голов: забивает в 8 последних матчах

    «Штутгарт»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия побед: 1 победа в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Црвена Звезда» – «Штутгарт»

    Ожидается, что «Штутгарт» будет фаворитом этого матча. Несмотря на то, что «Црвена Звезда» показывает хорошую атакующую игру, еe оборона слишком уязвима для противостояния с командой, которая может использовать ошибки соперника. «Штутгарт» не отличается стабильностью, но в целом выглядит более сбалансированной командой. Исходя из этого, скорее всего, гости одержат победу, но «Црвена Звезда» также может забить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Штутгарта» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация:

    Победа «Штутгарта» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    На основе текущей формы команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Штутгарта» с минимальным счeтом. Команды обе могут забить, но в этом матче «Штутгарт» представляется более сбалансированным соперником.

    Рекомендация: Точный счeт 2:1 в пользу «Штутгарта» за коэффициент 8.00.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 