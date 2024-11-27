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  • «Црвена Звезда» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Црвена Звезда» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 19:35
Црвена Звезда
27.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 1
Завершен
Штутгарт
12' Силас 31' Р. Крунич 65' М. Иванич 69' Н. Радоньич 88' Н. Радоньич
5' Э. Демирович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
26
Силас
ПВ
21
Тими Элшник
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Црвена Звезда
31
Вук Драшкич
ВР
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
4-1-3-2
77
Гутеша
7
Соль
25
Спайич
34
Джига
77
Мимович
33
Крунич
7
Милсон
10
Максимович
26
Силас
27
Ндиайе
21
Элшник
3-3-1-1-1
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
9
Демирович
26
Силас
8
Канга
8
Канга
26
Силас
33
Крунич
8
Далсью
8
Далсью
33
Крунич
10
Максимович
4
Иванич
4
Иванич
10
Максимович
7
Милсон
28
Радоньич
28
Радоньич
7
Милсон
27
Ндиайе
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Ндиайе
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
6
Штиллер
14
Кайтель
14
Кайтель
6
Штиллер
15
Штенцель
32
Ридер
32
Ридер
15
Штенцель
10
Фюрих
27
27
10
Фюрих
20
Мийо
43
43
20
Мийо
Остались в запасе
Црвена Звезда
Штутгарт
31
Вук Драшкич
ВР
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Црвена Звезда - Штутгарт
4
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
17
Офсайды
1
1
Количество передач
279
673
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Штутгарта», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда»«Штутгарт»

«Црвена Звезда» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Штутгарт Црвена Звезда
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