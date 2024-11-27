27.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-1-3-2
77
Гутеша
7
Соль
25
Спайич
34
Джига
77
Мимович
33
Крунич
7
Милсон
10
Максимович
26
Силас
27
Ндиайе
21
Элшник
3-3-1-1-1
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
9
Демирович
26
Силас
8
Канга
8
Канга
26
Силас
33
Крунич
8
Далсью
8
Далсью
33
Крунич
10
Максимович
4
Иванич
4
Иванич
10
Максимович
7
Милсон
28
Радоньич
28
Радоньич
7
Милсон
27
Ндиайе
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Ндиайе
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
6
Штиллер
14
Кайтель
14
Кайтель
6
Штиллер
15
Штенцель
32
Ридер
32
Ридер
15
Штенцель
10
Фюрих
27
27
10
Фюрих
20
Мийо
43
43
20
Мийо
Остались в запасе
Црвена Звезда
Штутгарт
31
Вук Драшкич
ВР
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Црвена Звезда - Штутгарт
4
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
17
Офсайды
1
1
Количество передач
279
673
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Штутгарта», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»