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Смотреть прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» против «Штутгарта», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.