24 ноября на стадионе Prince Abdullah al-Faisal «Аль-Иттихад» примет «Аль-Фатех» в рамках 11-го тура чемпионата. Хозяева в отличной форме и нацелены продолжить победную серию, а гости пытаются избежать дальнейших неудач.
«Аль-Иттихад»
«Аль-Иттихад» занимает 2-е место с 27 очками, отставая от лидера всего на один балл. Команда находится в блестящей форме, выиграв последние 6 матчей чемпионата. Карим Бензема – ключевой игрок атаки, забивший 8 голов в 9 матчах. В последних пяти встречах «Аль-Иттихад» забил 9 голов и пропустил всего 1, что свидетельствует о надежной игре как в атаке, так и в обороне. На домашнем поле «Аль-Иттихад» демонстрирует уверенность, побеждая в большинстве матчей.
Последние матчи «Аль-Иттихада»:
- «Аль-Оруба» 0:2 «Аль-Иттихад»
- «Аль-Иттихад» 1:0 «Аль-Ахли Джидда»
- «Аль-Иттихад» 2:0 «Аль-Джандаль» (Кубок короля)
- «Аль-Рияд» 0:1 «Аль-Иттихад»
- «Аль-Иттихад» 3:1 «Аль-Кадисия»
Статистика «Аль-Иттихада»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.20
- Серия побед: 6 матчей подряд
- Серия без пропущенных голов: 3 матча
«Аль-Фатех»
«Аль-Фатех» занимает последнее место (18-е) с 5 очками. Команда в кризисе: не может победить в последних 8 матчах чемпионата. Несмотря на это, «Аль-Фатех» забивает в последних четырех матчах благодаря усилиям Джанини, который забил 4 гола в 10 играх. Однако оборона остаeтся слабым звеном: команда пропустила 8 голов в последних 5 играх. Выездные матчи – особая проблема, где «Аль-Фатех» проиграл 4 из 5 последних встреч.
Последние матчи «Аль-Фатеха»:
- «Аль-Фатех» 1:2 «Аль-Халидж»
- «Аль-Фатех» 1:1 «Аль-Фейха»
- «Аль-Раэд» 2:1 «Аль-Фатех»
- «Аль-Фатех» 1:1 «Аль-Холуд»
- «Аль-Таавун» 2:0 «Аль-Фатех»
Статистика «Аль-Фатеха»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
- Серия без побед: 8 матчей подряд
Личные встречи
«Аль-Иттихад» доминирует в очных встречах, выиграв 4 последних матча, включая убедительную победу 4:2 в марте 2024 года. В последних 7 матчах против «Аль-Фатеха» «Аль-Иттихад» забивает минимум два гола, что подчeркивает их превосходство.
Последние встречи:
- «Аль-Фатех» 2:4 «Аль-Иттихад»
- «Аль-Иттихад» 2:1 «Аль-Фатех»
- «Аль-Фатех» 1:5 «Аль-Иттихад»
Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Фатех»
«Аль-Иттихад» является явным фаворитом матча. Их текущая форма, надежная оборона и мощная атака дают все основания ожидать очередной победы хозяев. Учитывая слабую оборону «Аль-Фатеха», «Аль-Иттихад» может забить несколько мячей, не пропустив в свои ворота.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев.
Рекомендация: 3:0 в пользу «Аль-Иттихада» за коэффициент 7.50.
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