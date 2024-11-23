24 ноября на стадионе Prince Abdullah al-Faisal «Аль-Иттихад» примет «Аль-Фатех» в рамках 11-го тура чемпионата. Хозяева в отличной форме и нацелены продолжить победную серию, а гости пытаются избежать дальнейших неудач.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» занимает 2-е место с 27 очками, отставая от лидера всего на один балл. Команда находится в блестящей форме, выиграв последние 6 матчей чемпионата. Карим Бензема – ключевой игрок атаки, забивший 8 голов в 9 матчах. В последних пяти встречах «Аль-Иттихад» забил 9 голов и пропустил всего 1, что свидетельствует о надежной игре как в атаке, так и в обороне. На домашнем поле «Аль-Иттихад» демонстрирует уверенность, побеждая в большинстве матчей.

Последние матчи «Аль-Иттихада»:

Статистика «Аль-Иттихада»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.20

Серия побед: 6 матчей подряд

Серия без пропущенных голов: 3 матча

«Аль-Фатех»

«Аль-Фатех» занимает последнее место (18-е) с 5 очками. Команда в кризисе: не может победить в последних 8 матчах чемпионата. Несмотря на это, «Аль-Фатех» забивает в последних четырех матчах благодаря усилиям Джанини, который забил 4 гола в 10 играх. Однако оборона остаeтся слабым звеном: команда пропустила 8 голов в последних 5 играх. Выездные матчи – особая проблема, где «Аль-Фатех» проиграл 4 из 5 последних встреч.

Последние матчи «Аль-Фатеха»:

Статистика «Аль-Фатеха»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

Серия без побед: 8 матчей подряд

Личные встречи

«Аль-Иттихад» доминирует в очных встречах, выиграв 4 последних матча, включая убедительную победу 4:2 в марте 2024 года. В последних 7 матчах против «Аль-Фатеха» «Аль-Иттихад» забивает минимум два гола, что подчeркивает их превосходство.

Последние встречи:

«Аль-Фатех» 2:4 «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» 2:1 «Аль-Фатех»

«Аль-Фатех» 1:5 «Аль-Иттихад»

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Фатех»

«Аль-Иттихад» является явным фаворитом матча. Их текущая форма, надежная оборона и мощная атака дают все основания ожидать очередной победы хозяев. Учитывая слабую оборону «Аль-Фатеха», «Аль-Иттихад» может забить несколько мячей, не пропустив в свои ворота.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев.

Рекомендация: 3:0 в пользу «Аль-Иттихада» за коэффициент 7.50.

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