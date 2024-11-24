24.11.2024, воскресенье, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-2-1-1
1
Райкович
2
Митай
6
Аль-Муса
13
Шанкити
2
Перейра
6
Фабиньо
91
Канте
77
Саид
10
Ауа
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
4-2-2-1-1
1
Саппанош
64
Денайе
17
Саадан
24
12
Аль-Кунайдыри
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
8
Аль-Муса
96
11
Батна
49
2
Митай
42
Факихи
42
Факихи
2
Митай
77
Саид
15
Кадеш
15
Кадеш
77
Саид
11
Аль-Шехри
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
11
Аль-Шехри
8
Аль-Муса
32
32
8
Аль-Муса
64
Денайе
93
93
64
Денайе
14
Аль-Фухаид Салах
88
88
14
Аль-Фухаид Салах
49
10
Сбаи
10
Сбаи
49
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фат
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фат
1
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Количество передач
579
384
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Фата», 11-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»