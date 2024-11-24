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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 18:50
Аль-Иттихад
24.11.2024, воскресенье, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Фат
58' Фабиньо 90' У. Ауа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К) ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Райкович
2
Митай
6
Аль-Муса
13
Шанкити
2
Перейра
6
Фабиньо
91
Канте
77
Саид
10
Ауа
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
4-2-2-1-1
1
Саппанош
64
Денайе
17
Саадан
24
12
Аль-Кунайдыри
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
8
Аль-Муса
96
11
Батна
49
2
Митай
42
Факихи
42
Факихи
2
Митай
77
Саид
15
Кадеш
15
Кадеш
77
Саид
11
Аль-Шехри
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
11
Аль-Шехри
8
Аль-Муса
32
32
8
Аль-Муса
64
Денайе
93
93
64
Денайе
14
Аль-Фухаид Салах
88
88
14
Аль-Фухаид Салах
49
10
Сбаи
10
Сбаи
49
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фат
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фат
1
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Количество передач
579
384
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Фата», 11-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад»«Аль-Фат»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Иттихад
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