23 ноября на стадионе «Сан-Сиро» «Милан» принимает «Ювентус» в рамках 13-го тура Серии А. Встреча двух сильнейших команд итальянского футбола обещает стать украшением игрового дня.

«Милан» занимает 7-е место в таблице с 18 очками и пытается выйти из сложного периода. Команда показывает неоднозначные результаты: уверенные действия в атаке (в среднем 2 гола за матч за последние 5 игр) часто нивелируются ошибками в обороне. Лучший бомбардир команды, Кристиан Пулишич, уже забил 7 голов, подтверждая свою важность для коллектива. Однако стабильности не хватает, что подтверждает ничья 3:3 с «Кальяри» в последнем туре.

Последние матчи «Милана»:

«Ювентус»

«Ювентус» идет на 6-м месте с 24 очками и остается одной из самых стабильных команд турнира, не проигрывая на протяжении 20 матчей в Серии А. В последних пяти играх команда забила 11 голов, что говорит о сбалансированности атаки. Лучший бомбардир команды, Душан Влахович, оформил 9 голов и продолжает быть главным остреем атаки. Победа над «Торино» (2:0) в последнем туре продемонстрировала уверенную игру как в нападении, так и в защите.

Последние матчи «Ювентуса»:

Личные встречи

«Ювентус» традиционно сложный соперник для «Милана». В последних 8 очных встречах команды дважды расходились миром, а по 3 победы одержали каждая из сторон. На поле «Сан-Сиро» «Милан» имеет небольшое преимущество, но текущая форма обеих команд делает шансы почти равными.

Последние встречи:

«Ювентус» 0:0 «Милан»

«Милан» 0:1 «Ювентус»

«Ювентус» 0:1 «Милан»

«Милан» 2:0 «Ювентус»

Статистика

«Милан»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Ювентус»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Милан» – «Ювентус»

Ожидается сложная игра с борьбой в центре поля. «Милан» постарается навязать атакующий футбол, но «Ювентус» выглядит более организованной командой. С учетом надежной обороны гостей и их эффективности впереди минимальная победа «Ювентуса» кажется наиболее вероятным исходом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ювентуса» – коэффициент 2.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.

Рекомендация: Победа «Ювентуса» 1:0 за коэффициент 7.00.

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