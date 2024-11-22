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    • Прогноз на точный счет матча «Борнмут» – «Брайтон», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Борнмут» – «Брайтон», Премьер-лига Англии, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Дин Корт» состоится встреча «Борнмута» и «Брайтона» в рамках 12-го тура Премьер-лиги Англии. Обе команды демонстрируют атакующую игру, что обещает зрелищное противостояние.

    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 12-е место с 15 очками. Команда уверенно играет дома, выиграв три последних матча на своей арене. Атаку возглавляет Энтойн Семеньо, который уже забил 4 гола в текущем сезоне.

    Несмотря на успехи в атаке, команда имеет проблемы в обороне, пропустив в среднем 1.2 гола за игру в последних пяти матчах. Однако победы над «Манчестер Сити» (2:1) и «Арсеналом» (2:0) показывают, что «Борнмут» способен удивить.

    Последние матчи «Борнмута»:

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 6-е место с 19 очками и продолжает борьбу за еврокубковые позиции. Команда забивает в каждом из последних 9 матчей, что подтверждает еe атакующую мощь. Главный бомбардир Дэнни Уэлбек забил 6 голов в 13 матчах.

    Однако в обороне «Брайтон» действует не всегда надежно, пропуская в среднем 1.6 гола за матч за последние пять игр. Победа над «Манчестер Сити» (2:1) в прошлом туре подтвердила потенциал команды в матчах с сильными соперниками.

    Последние матчи «Брайтона»:

    Личные встречи

    В очных встречах команды показывают равные результаты. Последний матч на поле «Борнмута» завершился победой хозяев со счетом 3:0. Однако «Брайтон» выиграл 3 из последних 5 матчей против этого соперника.

    Последние встречи:

    • «Борнмут» 3:0 «Брайтон»
    • «Брайтон» 3:1 «Борнмут»
    • «Борнмут» 0:2 «Брайтон»

    Статистика

    «Борнмут»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 4 матча подряд

    «Брайтон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия забитых голов: 9 матчей подряд

    Прогноз на матч «Борнмут» – «Брайтон»

    Обе команды демонстрируют результативный футбол, однако более стабильная атака «Брайтона» дает им преимущество. «Борнмут» будет искать свои шансы на контратаках, но надежная игра гостей в завершающей стадии может оказаться решающей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Брайтона» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Брайтона» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Скорее всего, матч завершится победой гостей с минимальным преимуществом, учитывая их результативность и слабости обороны обеих команд.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Брайтона» за 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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