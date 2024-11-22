23 ноября на стадионе «Дин Корт» состоится встреча «Борнмута» и «Брайтона» в рамках 12-го тура Премьер-лиги Англии. Обе команды демонстрируют атакующую игру, что обещает зрелищное противостояние.
«Борнмут»
«Борнмут» занимает 12-е место с 15 очками. Команда уверенно играет дома, выиграв три последних матча на своей арене. Атаку возглавляет Энтойн Семеньо, который уже забил 4 гола в текущем сезоне.
Несмотря на успехи в атаке, команда имеет проблемы в обороне, пропустив в среднем 1.2 гола за игру в последних пяти матчах. Однако победы над «Манчестер Сити» (2:1) и «Арсеналом» (2:0) показывают, что «Борнмут» способен удивить.
Последние матчи «Борнмута»:
- «Брентфорд» 3:2 «Борнмут»
- «Борнмут» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Астон Вилла» 1:1 «Борнмут»
- «Борнмут» 2:0 «Арсенал»
- «Лестер» 0:1 «Борнмут»
«Брайтон»
«Брайтон» занимает 6-е место с 19 очками и продолжает борьбу за еврокубковые позиции. Команда забивает в каждом из последних 9 матчей, что подтверждает еe атакующую мощь. Главный бомбардир Дэнни Уэлбек забил 6 голов в 13 матчах.
Однако в обороне «Брайтон» действует не всегда надежно, пропуская в среднем 1.6 гола за матч за последние пять игр. Победа над «Манчестер Сити» (2:1) в прошлом туре подтвердила потенциал команды в матчах с сильными соперниками.
Последние матчи «Брайтона»:
- «Брайтон» 2:1 «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль» 2:1 «Брайтон»
- «Брайтон» 2:3 «Ливерпуль» (Кубок лиги)
- «Брайтон» 2:2 «Вулверхэмптон»
- «Ньюкасл» 0:1 «Брайтон»
Личные встречи
В очных встречах команды показывают равные результаты. Последний матч на поле «Борнмута» завершился победой хозяев со счетом 3:0. Однако «Брайтон» выиграл 3 из последних 5 матчей против этого соперника.
Последние встречи:
- «Борнмут» 3:0 «Брайтон»
- «Брайтон» 3:1 «Борнмут»
- «Борнмут» 0:2 «Брайтон»
Статистика
«Борнмут»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 4 матча подряд
«Брайтон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия забитых голов: 9 матчей подряд
Прогноз на матч «Борнмут» – «Брайтон»
Обе команды демонстрируют результативный футбол, однако более стабильная атака «Брайтона» дает им преимущество. «Борнмут» будет искать свои шансы на контратаках, но надежная игра гостей в завершающей стадии может оказаться решающей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Брайтона» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Брайтона» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Скорее всего, матч завершится победой гостей с минимальным преимуществом, учитывая их результативность и слабости обороны обеих команд.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Брайтона» за 8.50.
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