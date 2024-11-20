Крупная победа России, назван первый клуб Глушакова-тренера, определен «Джентльмен года» и другие новости

«Спартак» определился с будущим Хлусевича.

РФС заявил, что вероятность участия России в ЧМ-2026 сохраняется.

Колосков: «Главы ФИФА и УЕФА настроены на снятие санкций с России».

Назван победитель премии «Джентльмен года».

Стало известно, в каком клубе Глушаков начнет тренерскую карьеру.

Черчесов заявил о прогрессе сборной Казахстана под своим руководством: «0 очков – это эмоции».

Фанаты на матче Россия – Сирия потребовали вернуть Дзюбу в сборную – в ситуацию вмешалась служба безопасности.

Товарищеский матч. Россия разгромила Сирию (4:0), Осипенко сделал дубль.

26:0 – общий счет голов сборной России в 2024 году.

Курьезный гол Самошникова Сирии – вратарь не стал отбивать удар в створ.

Карпин объяснил, зачем существует сборная России.