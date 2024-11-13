В «Сьоне» назвали сроки восстановления Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил, сколько пропустит из-за травмы полузащитник Антон Миранчук.

«Думаю, что он выбыл на срок между 4 и 5 неделями. Антон – очень хороший человек. Он хорошо интегрирован со своими товарищами по команде», – сказал Константин.

В сентябре Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента.

Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.

У российского хавбека проблемы с приводящей мышцей бедра.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов