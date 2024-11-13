В «Сьоне» назвали сроки восстановления Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил, сколько пропустит из-за травмы полузащитник Антон Миранчук.
«Думаю, что он выбыл на срок между 4 и 5 неделями. Антон – очень хороший человек. Он хорошо интегрирован со своими товарищами по команде», – сказал Константин.
- В сентябре Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента.
- Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.
- У российского хавбека проблемы с приводящей мышцей бедра.
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