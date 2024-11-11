Крупная победа «Спартака», отставка Амарала, кандидаты на замену Осинькину в «Крыльях» и другие новости

МЛС. Ассист Миранчука помог «Атланте» победить «Интер» Месси (3:2) в решающем матче серии.

Мбаппе не поздравил Винисиуса с хет-триком в матче с «Осасуной».

Реакция Батракова на разговоры о трансфере в «Зенит».

РПЛ. «Спартак» одержал над «Акроном» самую крупную победу в сезоне (4:0), Бонгонда и Угальде оформили дубли.

«Спартак» объявил об уходе спортивного директора Амарала.

Дзюба: «Расстраивает, что в сборную вызываются все. Иногда и по 7 человек из «Ростова».

Стала известна причина ухода Амарала из «Спартака».

«Рома» уволила третьего тренера за год после поражения от «Болоньи».

РПЛ. «Краснодар» потерял очки в игре с «Рубином» (1:1) и прервал 11-матчевую победную серию.

РФС прокомментировал отстранение Безбородова: 51-летний судья пытался доказать, что комментарии оставлял не он.

«Крылья» рассматривают двух тренеров на замену Осинькину.