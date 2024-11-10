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    • РПЛ. «Спартак» одержал над «Акроном» самую крупную победу в сезоне (4:0), Бонгонда и Угальде оформили дубли

    РПЛ. «Спартак» одержал над «Акроном» самую крупную победу в сезоне (4:0), Бонгонда и Угальде оформили дубли

    В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле разгромил «Акрон» со счетом 4:0.

    Голы у красно-белых забили Тео Бонгонда на 28-й и 63-й минутах, а также Манфред Угальде на 58-й и 73-й минутах.

    Москвичи одержали в РПЛ третью победу подряд. Это 7-я крупная победа «Спартака» в нынешнем сезоне во всех турнирах и первая с разницей в 4 мяча.

    Красно-белые закончили первый круг чемпионата России на 5-м месте с 28 очками.

    «Акрон» потерпел 6-е разгромное поражение в сезоне.

    Тольяттинцы идут в РПЛ 9-ми с 16 баллами.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Спартак (Москва) – Акрон (Тольятти) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0– Бонгонда, 28; 2:0 – Угальде, 58; 3:0 – Бонгонда, 63; 4:0 – Угальде, 73.

    Удаление: нет – Бакаев, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 17:09
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    Комментарии (110)
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    anatolich72
    1731252700
    С победой!
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    Дубина
    1731253377
    Всех с победой КБ братва.
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    fakeid
    1731253426
    хряки! позор!
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    шахта Заполярная
    1731253438
    Спартак с победой. Я даже не сомневался в этом. Думал пару, ну вдруг треху, оказалось четыре. Хотя могли гораздо больше.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731253588
    Положительная динамика у Спартака после 15 туров по сравнению с прошлым годом есть. 28 очков против 24 прошлый сезон, да и в защите стали играть надёжнее 12 пропущенных мячей против 22 за аналогичный период прошлого года. Но конечно этого мало, будем надеяться, что в дальнейшем результаты команды будут более стабильными и коллектив закончит сезон на мажорной ноте.
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    k611
    1731253919
    Всех болельщиков красно-белых с победой! Давненько в чемпионате 4-0 не выигрывали. Молодцы!
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    FWSPM
    1731255489
    Не вижу особых поводов для восторгов. Не так сильно сыграли как плохо играл соперник точнее не играл вобще. Забить 4 из 12 ну это обычная убогая реализация краснобелых. Следующие два матча покажут способна ли на что то еще это команда или нет.
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    ivany4
    1731259180
    С победой КБ!! Рядовая победа, над рядовой командой. Так Спартак и должен обыгрывать команды ниже своего места. Когда с такой разницей, а иногда больше или чуть меньше. Сегодня понравился настрой команды, и как макнули рукоблуда в овно!!! И как всегда, слова "благодарности" нашему "любимому" защитнику.(( Доколе?!?! Насчет Амарала. Если все как он говорит, то он прав!!! В клубе до сих пор не разделили должности и значимость каждого менеджера.(((
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    SPACE TRUCKIN
    1731261625
    всех КБ - с победой! именно так так и должны выигрываться матчи у соперников,стоящих ниже в турнирной таблице...
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    ScarlettOgusania
    1731264992
    с победой красно-белые! волновался, что могут булки расслабить на Акрон, но молодцы, что собрались и уделали их, не дав пробить по воротам Макси ни разу) во втором круге отыграем 11 очков!
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