РПЛ. «Спартак» одержал над «Акроном» самую крупную победу в сезоне (4:0), Бонгонда и Угальде оформили дубли

В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле разгромил «Акрон» со счетом 4:0.

Голы у красно-белых забили Тео Бонгонда на 28-й и 63-й минутах, а также Манфред Угальде на 58-й и 73-й минутах.

Москвичи одержали в РПЛ третью победу подряд. Это 7-я крупная победа «Спартака» в нынешнем сезоне во всех турнирах и первая с разницей в 4 мяча.

Красно-белые закончили первый круг чемпионата России на 5-м месте с 28 очками.

«Акрон» потерпел 6-е разгромное поражение в сезоне.

Тольяттинцы идут в РПЛ 9-ми с 16 баллами.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Спартак (Москва) – Акрон (Тольятти) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0– Бонгонда, 28; 2:0 – Угальде, 58; 3:0 – Бонгонда, 63; 4:0 – Угальде, 73.

Удаление: нет – Бакаев, 86.

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