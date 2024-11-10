Дзюба: «Расстраивает, что в сборную вызываются все. Иногда и по 7 человек из «Ростова»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своей реакции на непопадание в состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

Форвард ранее заявил, что хотел бы вернуться в национальную команду.

«Не удивился, что не попал в сборную. Шансов мало. Если какие-то люди говорят, что искусственно не вызывается… В сборной иногда и по 7 человек из «Ростова». Расстраивает, что в сборную вызываются все», – сказал Дзюба.

Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Оба забили по 30 голов.

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