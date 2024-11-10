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    • Дзюба: «Расстраивает, что в сборную вызываются все. Иногда и по 7 человек из «Ростова»

    Дзюба: «Расстраивает, что в сборную вызываются все. Иногда и по 7 человек из «Ростова»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своей реакции на непопадание в состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи.

    Форвард ранее заявил, что хотел бы вернуться в национальную команду.

    «Не удивился, что не попал в сборную. Шансов мало. Если какие-то люди говорят, что искусственно не вызывается… В сборной иногда и по 7 человек из «Ростова». Расстраивает, что в сборную вызываются все», – сказал Дзюба.

    • Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной.
    • Оба забили по 30 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    10.11.2024 18:14
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1731252285
    Чего там непонятного? Матчи сборной ничего не значат и не весят,а упускать контроль над своей командой "Ростов" Валера не хочет,вот и всё.
    Ответить
    n876
    1731254492
    Расстраивает, что в сборную вызываются все», – сказал Дзюба.===== Только Зюбу не зовут.Вот что его расстраивает.)))
    Ответить
    crf575757
    1731255022
    Что этот старый столб о себе возомнил!? Уже еле ходит.
    Ответить
    TOMSON
    1731255233
    Эх звали тебя Артемка да не поехал ты. Зачем теперь ныть про это стал?
    Ответить
    Semenycch
    1731256730
    Пока в сборной тот придурок, Дзюбе не светит!
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