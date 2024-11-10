РПЛ. «Краснодар» потерял очки в игре с «Рубином» (1:1) и прервал 11-матчевую победную серию

«Краснодар» в 15-м туре РПЛ сыграл вничью с «Рубином». Забили Никола Чумич и Александр Черников.

У хозяев в первом тайме пенальти не реализовал Мирлинд Даку.

«Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ.

Краснодарцы лидируют, опережая «Зенит» на очко. «Рубин» занимает седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чумич, 18; 1:1 – Черников, 53.

Незабитые пенальти: Даку, 31 – нет.

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