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    • РПЛ. «Краснодар» потерял очки в игре с «Рубином» (1:1) и прервал 11-матчевую победную серию

    РПЛ. «Краснодар» потерял очки в игре с «Рубином» (1:1) и прервал 11-матчевую победную серию

    «Краснодар» в 15-м туре РПЛ сыграл вничью с «Рубином». Забили Никола Чумич и Александр Черников.

    У хозяев в первом тайме пенальти не реализовал Мирлинд Даку.

    «Краснодар» прервал 11-матчевую победную серию в РПЛ.

    Краснодарцы лидируют, опережая «Зенит» на очко. «Рубин» занимает седьмую строчку.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Рубин (Казань) – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чумич, 18; 1:1 – Черников, 53.

    Незабитые пенальти: Даку, 31 – нет.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 21:42
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    Комментарии (54)
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    sochi-2013
    1731266090
    Огорчили. Главное, что было непонятно, где лидер, а где команда из середины таблицы.
    Ответить
    ySS
    1731266431
    Сегодняшняя ничья - чемпионская. Перевернули крайне неудачно складывавшуюся игру, едва не выиграли. Рубин был хорош
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1731267767
    Ничья норм результат по такой игре
    Ответить
    Номэд
    1731268113
    Вот и включился админресурс для помощи вшивым бом.жам! Позооор!
    Ответить
    knikos
    1731268759
    Мусаев высказался , мол у Краснодара украли гол . Гол , на самом деле , украл сПерц , ему достаточно было опустить ногу на газон или подогнуть её , показав , что уходит от удара по ноге сопeрника .
    Ответить
    Шустик
    1731269140
    Зенит Велик, только Зенит Чемпион!!!! Позор обоссаным коровам, стыдно за них, ой как стыдно!!! Какой удар по-зловонному ромбику, не верите мне - нюхните!!!
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    Айболид
    1731270786
    Чертовски стыдно за регулярно скулящий свинарник .
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    FWSPM
    1731270914
    Отсутсвие качественных дублеров на дистанции раньше или позже всегда приводят к потере очков. Кайо это не футболист. Могли и проиграть.
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    The only one
    1731272913
    обидно...
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    Игривый
    1731274375
    Видимо у коров молоко кончилось!
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