Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на матч «Шахтер» – «Заря», Украина, Премьер-лига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на матч «Шахтер» – «Заря», Украина, Премьер-лига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на «Арене Львов» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Зарю». Обе команды представляют разные подходы к игре: «Шахтер» традиционно силен в атаке, в то время как «Заря» будет пытаться улучшить свои показатели после последних неудачных матчей.

    «Шахтер»

    «Шахтер» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице с 23 очками. Команда не проигрывает уже семь матчей подряд в Премьер-лиге и удерживает стабильный результат в атаке, забивая в девяти последних играх. Георгий Судаков – лидер нападения «Шахтера» с 8 забитыми голами за 17 матчей. За последние пять игр команда забила 6 голов, пропустив 4, что показывает ее сбалансированную игру в обороне и атаке.

    Последние матчи «Шахтера»:

    • «Шахтер» 2:1 «Янг Бойз»
    • «Шахтер» 2:1 «Черноморец Одесса»
    • «Шахтер» 1:0 «Заря» (Кубок)
    • «Динамо Киев» 1:1 «Шахтер»
    • «Арсенал» 1:0 «Шахтер»

    «Заря»

    «Заря» в этом сезоне демонстрирует нестабильные результаты, занимая 9-е место с 15 очками. Команда не смогла удержать стабильность в защите, пропустив в последних матчах больше, чем обычно. Лучший бомбардир – Филипп Будковский, забивший 3 гола за 10 матчей. В последних пяти играх «Заря» забила 4 гола и пропустила 6, что подчеркивает ее уязвимость в обороне, особенно в играх против сильных команд.

    Последние матчи «Зари»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Шахтер» доминирует над «Зарей», одерживая победы в четырех последних матчах. Эти победы включают как чемпионат, так и Кубок Украины. Это дает «Шахтеру» психологическое преимущество, особенно на домашнем поле.

    Последние встречи:

    • «Шахтер» 1:0 «Заря» (Кубок)
    • «Шахтер» 2:1 «Заря»
    • «Заря» 1:3 «Шахтер»
    • «Заря» 0:3 «Шахтер»

    Статистика

    «Шахтер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.55, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия забитых голов: 9 матчей подряд

    «Заря»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия поражений: 2 матча

    Прогноз на матч «Шахтер» – «Заря»

    С учетом текущей формы и статистики, «Шахтер» выглядит фаворитом этой встречи. Команда стабильно демонстрирует уверенные результаты в атаке и защите, а также имеет преимущество по очным встречам с «Зарей». Скорее всего, матч пройдет под контролем «Шахтера», и команда сможет забить больше одного гола.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Вероятным исходом станет победа хозяев поля с разницей в один-два мяча.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Шахтера» за коэффициент 7.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 