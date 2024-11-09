10 ноября на «Арене Львов» состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Зарю». Обе команды представляют разные подходы к игре: «Шахтер» традиционно силен в атаке, в то время как «Заря» будет пытаться улучшить свои показатели после последних неудачных матчей.

«Шахтер»

«Шахтер» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице с 23 очками. Команда не проигрывает уже семь матчей подряд в Премьер-лиге и удерживает стабильный результат в атаке, забивая в девяти последних играх. Георгий Судаков – лидер нападения «Шахтера» с 8 забитыми голами за 17 матчей. За последние пять игр команда забила 6 голов, пропустив 4, что показывает ее сбалансированную игру в обороне и атаке.

Последние матчи «Шахтера»:

«Заря»

«Заря» в этом сезоне демонстрирует нестабильные результаты, занимая 9-е место с 15 очками. Команда не смогла удержать стабильность в защите, пропустив в последних матчах больше, чем обычно. Лучший бомбардир – Филипп Будковский, забивший 3 гола за 10 матчей. В последних пяти играх «Заря» забила 4 гола и пропустила 6, что подчеркивает ее уязвимость в обороне, особенно в играх против сильных команд.

Последние матчи «Зари»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Шахтер» доминирует над «Зарей», одерживая победы в четырех последних матчах. Эти победы включают как чемпионат, так и Кубок Украины. Это дает «Шахтеру» психологическое преимущество, особенно на домашнем поле.

Последние встречи:

«Шахтер» 1:0 «Заря» (Кубок)

«Шахтер» 2:1 «Заря»

«Заря» 1:3 «Шахтер»

«Заря» 0:3 «Шахтер»

Статистика

«Шахтер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.55, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия забитых голов: 9 матчей подряд

«Заря»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия поражений: 2 матча

Прогноз на матч «Шахтер» – «Заря»

С учетом текущей формы и статистики, «Шахтер» выглядит фаворитом этой встречи. Команда стабильно демонстрирует уверенные результаты в атаке и защите, а также имеет преимущество по очным встречам с «Зарей». Скорее всего, матч пройдет под контролем «Шахтера», и команда сможет забить больше одного гола.

Рекомендации для ставок:

Победа «Шахтера» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Вероятным исходом станет победа хозяев поля с разницей в один-два мяча.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Шахтера» за коэффициент 7.50.

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