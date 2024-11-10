10.11.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
14
Сикан
3-1-2-4
12
Турбаевский
10
Жуниньо
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Вокрри
22
Мичин
28
Будковский
11
Горбач
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
19
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
10
Педриньо
10
Зубков
10
Зубков
10
Педриньо
11
Кевин
2
Траоре
2
Траоре
11
Кевин
11
Горбач
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
11
Горбач
22
Мичин
15
Волошин
15
Волошин
22
Мичин
9
Вокрри
23
23
9
Вокрри
10
Жуниньо
21
Супряга
21
Супряга
10
Жуниньо
Остались в запасе
Шахтер
Заря
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Шахтер - Заря
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Заря», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»