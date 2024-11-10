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  • «Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 15:20
Шахтер
10.11.2024, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Заря
52' А. Бондаренко (П) 54' Кевин 90+3' Джордан (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
14
Сикан
3-1-2-4
12
Турбаевский
10
Жуниньо
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Вокрри
22
Мичин
28
Будковский
11
Горбач
16
Азарови
13
Энрике
13
Энрике
16
Азарови
19
Бондаренко
8
Крыськив
8
Крыськив
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
10
Педриньо
10
Зубков
10
Зубков
10
Педриньо
11
Кевин
2
Траоре
2
Траоре
11
Кевин
11
Горбач
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
11
Горбач
22
Мичин
15
Волошин
15
Волошин
22
Мичин
9
Вокрри
23
23
9
Вокрри
10
Жуниньо
21
Супряга
21
Супряга
10
Жуниньо
Остались в запасе
Шахтер
Заря
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Шахтер - Заря
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Заря», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Заря»

«Шахтер» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Шахтер
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