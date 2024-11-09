10 ноября на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 12-го тура Серии А, в котором «Интер» принимает «Наполи». Обе команды борются за лидерство в турнире, и эта встреча обещает стать одной из самых захватывающих в сезоне.
«Интер»
«Интер» занимает 2 место в Серии А с 24 очками и находится в хорошей форме. Команда не проигрывает в шести последних матчах и продолжает показывать результативную игру. Маркус Тюрам, лучший бомбардир команды, забил 8 голов в 14 матчах, и его форма важна для команды. В последних пяти играх «Интер» забил 10 голов, при этом пропустил лишь 4, что подчеркивает их уверенную защиту. Команда не пропускает в трех последних матчах, демонстрируя устойчивую оборонительную линию.
Последние матчи «Интера»:
- «Интер» 1:0 «Арсенал» (Лига чемпионов)
- «Интер» 1:0 «Венеция»
- «Эмполи» 0:3 «Интер»
- «Интер» 4:4 «Ювентус»
- «Янг Бойз» 0:1 «Интер» (Лига чемпионов)
«Наполи»
«Наполи» лидирует в Серии А с 25 очками, но результаты последних матчей показывают, что команда сталкивается с трудностями. После поражений от «Аталанты» (0:3) и «Милана» (0:2) «Наполи» нужно восстановить свою форму. Хвича Кварацхелия, лучший бомбардир команды с 5 голами, остается ключевой фигурой в атаке. За последние пять игр «Наполи» забил 7 голов, но также пропустил 4. Несмотря на недавние поражения, «Наполи» остается одной из самых опасных команд в атаке.
Последние матчи «Наполи»:
- «Наполи» 0:3 «Аталанта»
- «Наполи» 0:2 «Милан»
- «Наполи» 1:0 «Лечче»
- «Эмполи» 0:1 «Наполи»
- «Наполи» 3:1 «Комо»
Личные встречи
История личных встреч показывает, что «Интер» имеет некоторое преимущество над «Наполи», не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Также «Интер» забивает в 11 последних встречах с этим соперником, что говорит о высоком потенциале атаки хозяев.
Последние встречи:
- «Интер» 1:1 «Наполи»
- «Наполи» 0:1 «Интер» (Суперкубок)
- «Наполи» 0:3 «Интер»
- «Наполи» 3:1 «Интер»
Статистика
«Интер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия забитых голов: 14 матчей подряд
«Наполи»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Недавние поражения в двух последних матчах
Прогноз на матч «Интер» – «Наполи»
«Интер» выглядит сильнее на текущий момент, особенно учитывая их серию побед и стабильность в обороне. «Наполи» столкнулся с проблемами и уступил в двух последних матчах. Учитывая форму «Интера» и их результаты против «Наполи» в последние годы, хозяева выглядят фаворитом. Однако «Наполи» тоже может навязать борьбу, что оставляет шансы на равный матч, хотя преимущество на стороне «Интера».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Интера» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Интера» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Интера» за коэффициент 8.00.
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