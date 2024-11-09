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    • Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Наполи», Серия А, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Наполи», Серия А, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 12-го тура Серии А, в котором «Интер» принимает «Наполи». Обе команды борются за лидерство в турнире, и эта встреча обещает стать одной из самых захватывающих в сезоне.

    «Интер»

    «Интер» занимает 2 место в Серии А с 24 очками и находится в хорошей форме. Команда не проигрывает в шести последних матчах и продолжает показывать результативную игру. Маркус Тюрам, лучший бомбардир команды, забил 8 голов в 14 матчах, и его форма важна для команды. В последних пяти играх «Интер» забил 10 голов, при этом пропустил лишь 4, что подчеркивает их уверенную защиту. Команда не пропускает в трех последних матчах, демонстрируя устойчивую оборонительную линию.

    Последние матчи «Интера»:

    «Наполи»

    «Наполи» лидирует в Серии А с 25 очками, но результаты последних матчей показывают, что команда сталкивается с трудностями. После поражений от «Аталанты» (0:3) и «Милана» (0:2) «Наполи» нужно восстановить свою форму. Хвича Кварацхелия, лучший бомбардир команды с 5 голами, остается ключевой фигурой в атаке. За последние пять игр «Наполи» забил 7 голов, но также пропустил 4. Несмотря на недавние поражения, «Наполи» остается одной из самых опасных команд в атаке.

    Последние матчи «Наполи»:

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что «Интер» имеет некоторое преимущество над «Наполи», не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Также «Интер» забивает в 11 последних встречах с этим соперником, что говорит о высоком потенциале атаки хозяев.

    Последние встречи:

    • «Интер» 1:1 «Наполи»
    • «Наполи» 0:1 «Интер» (Суперкубок)
    • «Наполи» 0:3 «Интер»
    • «Наполи» 3:1 «Интер»

    Статистика

    «Интер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия забитых голов: 14 матчей подряд

    «Наполи»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Недавние поражения в двух последних матчах

    Прогноз на матч «Интер» – «Наполи»

    «Интер» выглядит сильнее на текущий момент, особенно учитывая их серию побед и стабильность в обороне. «Наполи» столкнулся с проблемами и уступил в двух последних матчах. Учитывая форму «Интера» и их результаты против «Наполи» в последние годы, хозяева выглядят фаворитом. Однако «Наполи» тоже может навязать борьбу, что оставляет шансы на равный матч, хотя преимущество на стороне «Интера».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интера» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Интера» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Интера» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Интера» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:34
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