10.11.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
3
Дармиан
3
Дармиан
32
Димарко
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
11
Гилмор
68
Лоботка
68
Лоботка
11
Гилмор
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Интер
Наполи
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Наполи
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
492
437
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Наполи», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»