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  • «Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 21:35
Интер
10.11.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
43' Х. Чалханоглу
23' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
99
Ангисса
11
Гилмор
8
Мактоминей
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
3
Дармиан
3
Дармиан
32
Димарко
20
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
20
Чалханоглу
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
11
Гилмор
68
Лоботка
68
Лоботка
11
Гилмор
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Интер
Наполи
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
24
Томас Паласиос
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Интер - Наполи
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
492
437
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Наполи», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Наполи»

«Интер» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Интер
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