Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл», Премьер-лига Англии, 10 ноября 2024 года

10 ноября на «Сити Граунд» «Ноттингем Форест» принимает «Ньюкасл» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды имеют разные цели на сезон, но каждый очко сейчас крайне важно. Учитывая текущую форму и атакующие амбиции, матч обещает быть напряжeнным.

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» – одно из открытий сезона, неожиданно заняв 3-е место с 19 очками. Команда радует болельщиков уверенной игрой в атаке, выиграв три последних матча Премьер-лиги, включая уверенную победу над «Вест Хэмом» (3:0). Лучший бомбардир команды Крис Вуд забил 8 голов в 10 матчах и продолжает оставаться главной атакующей силой. В последних пяти играх «Ноттингем Форест» забил 8 голов и пропустил лишь 3, что указывает на качественную игру как в атаке, так и в защите.

Последние матчи «Ноттингем Форест»:

Ньюкасл

«Ньюкасл» занимает 11-е место с 15 очками, демонстрируя более сдержанный стиль игры. Несмотря на несколько неудачных матчей, в прошлом туре команда обыграла «Арсенал» (1:0), показав свою силу в защите. Александр Исак остаeтся ключевой фигурой в атаке, забив 4 гола в 10 играх. В последних пяти матчах «Ньюкасл» забил 4 гола и пропустил 3, что говорит о надeжной защите, но несколько ограниченных возможностях в атаке.

Последние матчи «Ньюкасла»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Ньюкасл» уверенно обыгрывал «Ноттингем Форест» на выезде, победив в трeх последних матчах. Исторически сложилось, что «Ньюкасл» стабильно забивает «Ноттингему», что может повториться и в предстоящей встрече. «Ноттингем Форест» также нередко находит свои моменты против «Ньюкасла», что обещает зрелищное противостояние.

Последние встречи:

«Ноттингем Форест» 1:1 «Ньюкасл» (Кубок лиги, Ньюкасл выиграл по пенальти)

«Ноттингем Форест» 2:3 «Ньюкасл»

«Ньюкасл» 1:3 «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» 1:2 «Ньюкасл»

«Ньюкасл» 2:0 «Ноттингем Форест»

Статистика

«Ноттингем Форест»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия побед: 3 игры подряд

«Ньюкасл»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия побед над «Ноттингем Форест» на выезде: 3 матча

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»

Ожидается плотная и тактическая игра. «Ноттингем Форест» сейчас на подъeме и будет стремиться к атакующим действиям, особенно на своeм поле, где команда чувствует себя уверенно. «Ньюкасл», вероятно, сделает акцент на надeжной защите и попытается сыграть на контратаках. Учитывая текущие тенденции, «Ноттингем Форест» имеет хорошие шансы удержать преимущество на своeм поле, несмотря на непростого соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа Ноттингем Форест – коэффициент 2.30

– коэффициент 2.30 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа Ноттингем Форест за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом в счeте.

Рекомендация: 2:1 в пользу Ноттингем Форест за 8.50.

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