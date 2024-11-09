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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», Премьер-лига Англии, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», Премьер-лига Англии, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» принимает «Лестер» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды идут в нижней части таблицы и нуждаются в очках, поэтому матч обещает быть результативным и с открытым футболом.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место с 12 очками после 10 туров, показывая переменные результаты. Команда неизменно забивает в последних трeх матчах Премьер-лиги, но и регулярно пропускает, что указывает на проблемы в обороне. Лидер атак Алехандро Гарначо, на счету которого 6 голов в 17 матчах, придает остроты нападению. В последних пяти играх «Манчестер Юнайтед» забил 10 голов и пропустил 6, что подтверждает атакующий потенциал команды, однако и слабости в защите.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    • «Манчестер Юнайтед» 2:0 ПАОК
    • «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Челси»
    • «Манчестер Юнайтед» 5:2 «Лестер» (Кубок лиги)
    • «Вест Хэм» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
    • «Фенербахче» 1:1 «Манчестер Юнайтед»

    «Лестер»

    «Лестер» занимает 15-е место с 10 очками, но демонстрирует отличную серию забитых голов – в каждом из последних десяти матчей команда неизменно забивает. Тем не менее, в защите «Лестер» крайне нестабилен: в последних пяти матчах пропущено 11 голов, а их оборона регулярно даeт сбои. Лидер нападения Джейми Варди забил 4 гола в 10 матчах и остаeтся ключевой фигурой атаки.

    Последние матчи «Лестера»:

    Личные встречи

    В очных встречах «Манчестер Юнайтед» уверенно доминирует над «Лестером», победив в трeх последних играх, включая недавний разгром 5:2 в Кубке лиги. Исторически «Манчестер Юнайтед» всегда забивает в матчах против «Лестера», что может придать им уверенности перед предстоящей встречей.

    Последние встречи:

    • «Манчестер Юнайтед» 5:2 «Лестер»
    • «Манчестер Юнайтед» 3:0 «Лестер»
    • «Лестер» 0:1 «Манчестер Юнайтед»
    • «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Лестер»
    • «Лестер» 4:2 «Манчестер Юнайтед»

    Статистика

    «Манчестер Юнайтед»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 6 матчей подряд

    «Лестер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия забитых голов: 10 матчей подряд

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

    Ожидается открытая игра с обилием голов с обеих сторон. «Манчестер Юнайтед» имеет преимущество в очных встречах и играет дома, что добавляет им уверенности. У «Лестера» же остаются серьeзные проблемы в обороне, что может привести к пропущенным мячам, несмотря на их атакующую игру. Вероятнее всего, «Манчестер Юнайтед» воспользуется слабостями защиты гостей и сможет одержать победу с перевесом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Манчестер Юнайтед – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Манчестер Юнайтед за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа хозяев с результативной игрой.

    Рекомендация: 3:1 в пользу Манчестер Юнайтед за 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 10:49
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