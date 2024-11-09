10 ноября на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» принимает «Лестер» в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги. Обе команды идут в нижней части таблицы и нуждаются в очках, поэтому матч обещает быть результативным и с открытым футболом.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место с 12 очками после 10 туров, показывая переменные результаты. Команда неизменно забивает в последних трeх матчах Премьер-лиги, но и регулярно пропускает, что указывает на проблемы в обороне. Лидер атак Алехандро Гарначо, на счету которого 6 голов в 17 матчах, придает остроты нападению. В последних пяти играх «Манчестер Юнайтед» забил 10 голов и пропустил 6, что подтверждает атакующий потенциал команды, однако и слабости в защите.
Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:
- «Манчестер Юнайтед» 2:0 ПАОК
- «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Челси»
- «Манчестер Юнайтед» 5:2 «Лестер» (Кубок лиги)
- «Вест Хэм» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
- «Фенербахче» 1:1 «Манчестер Юнайтед»
«Лестер»
«Лестер» занимает 15-е место с 10 очками, но демонстрирует отличную серию забитых голов – в каждом из последних десяти матчей команда неизменно забивает. Тем не менее, в защите «Лестер» крайне нестабилен: в последних пяти матчах пропущено 11 голов, а их оборона регулярно даeт сбои. Лидер нападения Джейми Варди забил 4 гола в 10 матчах и остаeтся ключевой фигурой атаки.
Последние матчи «Лестера»:
- «Ипсвич» 1:1 «Лестер»
- «Манчестер Юнайтед» 5:2 «Лестер» (Кубок лиги)
- «Лестер» 1:3 «Ноттингем Форест»
- «Саутгемптон» 2:3 «Лестер»
- «Лестер» 1:0 «Борнмут»
Личные встречи
В очных встречах «Манчестер Юнайтед» уверенно доминирует над «Лестером», победив в трeх последних играх, включая недавний разгром 5:2 в Кубке лиги. Исторически «Манчестер Юнайтед» всегда забивает в матчах против «Лестера», что может придать им уверенности перед предстоящей встречей.
Последние встречи:
- «Манчестер Юнайтед» 5:2 «Лестер»
- «Манчестер Юнайтед» 3:0 «Лестер»
- «Лестер» 0:1 «Манчестер Юнайтед»
- «Манчестер Юнайтед» 1:1 «Лестер»
- «Лестер» 4:2 «Манчестер Юнайтед»
Статистика
«Манчестер Юнайтед»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 6 матчей подряд
«Лестер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Серия забитых голов: 10 матчей подряд
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»
Ожидается открытая игра с обилием голов с обеих сторон. «Манчестер Юнайтед» имеет преимущество в очных встречах и играет дома, что добавляет им уверенности. У «Лестера» же остаются серьeзные проблемы в обороне, что может привести к пропущенным мячам, несмотря на их атакующую игру. Вероятнее всего, «Манчестер Юнайтед» воспользуется слабостями защиты гостей и сможет одержать победу с перевесом.
Рекомендации для ставок:
- Победа Манчестер Юнайтед – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа Манчестер Юнайтед за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа хозяев с результативной игрой.
Рекомендация: 3:1 в пользу Манчестер Юнайтед за 9.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!