10.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
5
Угарте
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-1-2-2-1
1
Хермансен
24
Джастин
4
Фас
23
Вестергор
34
Кристиансен
34
Сумаре
4
Ндиди
6
Уинкс
10
Буонанотте
7
Фатаву
10
Айю
2
Далот
35
Эванс
35
Эванс
2
Далот
5
Каземиро
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Каземиро
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
24
Джастин
20
МакАтир
20
МакАтир
24
Джастин
4
Ндиди
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
4
Ндиди
10
Айю
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Айю
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
5
Офсайды
1
2
Количество передач
487
461
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Лестера», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»