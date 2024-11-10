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    • АПЛ. «МЮ» разгромил «Лестер» (3:0), «Ипсвич» одержал первую победу в сезоне в гостях над «Тоттенхэмом» (2:1)

    АПЛ. «МЮ» разгромил «Лестер» (3:0), «Ипсвич» одержал первую победу в сезоне в гостях над «Тоттенхэмом» (2:1)

    «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Лестером» со счетом 3:0 в матче 11-го тура чемпионата Англии.

    Счет в матче открыл Бруну Фернандеш на 17-й минуте. «МЮ» увеличил преимущество после автогола Виктора Кристиансена на 38-й. Алехандро Гарначо довел счет до разгромного на 82-й минуте.

    В других встречах «Ньюкасл» одержал в гостях волевую победу над «Ноттингем Форест» со счетом 3:1, а «Тоттенхэм» дома уступил «Ипсвичу» – 1:2. Для «трактористов» это первая победа в нынешнем сезоне.

    «МЮ» занимает в АПЛ 13-е место с 15 очками, «Лестер» идет 15-м с 10 баллами. «Ноттингем Форест» на данный момент занимает 3-ю позицию (19 очков), а «Ньюкасл» стал 8-м (18). «Тоттенхэм» опустился на 10-ю позицию с 16 очками, а «Ипсвич» с 8 баллами покинул зону вылета, поднявшись на 17-ю строчку турнирной таблицы.

    Англия. АПЛ. 11-й тур

    Манчестер Юнайтед – Лестер – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 17; 2:0 – Кристиансен, 38 (в свои ворота); 3:0 – Гарначо, 82.

    Ноттингем Форест – Ньюкасл – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мурильо, 21; 1:1 – Исак, 54; 1:2 – Жоэлинтон, 72; 1:3 – Барнс, 83.

    Тоттенхэм – Ипсвич Таун – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Шмодикс, 31; 0:2 – Делап, 43; 1:2 – Бентанкур, 69.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 19:01
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