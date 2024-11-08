9 ноября на стадионе «Ника» «Александрия» принимает «Карпаты» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Обе команды находятся в хорошей форме, и ожидается упорное противостояние за важные турнирные очки.
«Александрия»
«Александрия» занимает 2-е место с 29 очками после 11 туров, демонстрируя стабильную результативность и уверенную игру. Команда побеждает в трех последних матчах Премьер-лиги, и в шести последних встречах стабильно забивает. В последних пяти играх «Александрия» забила 12 голов и пропустила всего 4. Лидером атак является Александр Филиппов, на счету которого 5 голов в 11 матчах. Дома «Александрия» выступает уверенно, выиграв несколько недавних матчей, включая встречу с «Полесьем» (1:0).
Последние матчи «Александрии»:
- «Александрия» 1:0 «Полесье»
- UCSA 1:4 «Александрия»
- «Александрия» 2:1 «Ингулец»
- «Александрия» 1:0 «Ворскла»
- «Александрия» 4:2 «Кривбасс»
«Карпаты»
«Карпаты» находятся на 5-м месте с 18 очками после 12 туров и также показывают хорошие результаты, одержав три победы подряд. В последних четырех матчах Премьер-лиги команда не пропускает голов, демонстрируя надежную игру в обороне. Амбросий Чачуа является лучшим бомбардиром «Карпат» с пятью голами в 14 играх. В последних пяти матчах «Карпаты» забили 5 голов и пропустили всего 1, что свидетельствует о крепкой обороне и стабильной атаке.
Последние матчи «Карпат»:
- «Карпаты» 3:0 «Левый берег»
- «Рух» 1:0 «Карпаты»
- «Карпаты» 1:0 «Оболонь»
- «Рух» 0:1 «Карпаты»
- «Карпаты» 0:0 «Ингулец»
Личные встречи
В последних пяти личных встречах «Александрия» доминировала над «Карпатами», одержав пять побед подряд. «Александрия» стабильно забивает в матчах против этого соперника (7 матчей подряд). Это может оказать психологическое давление на «Карпаты», поскольку последние встречи прошли с ощутимым перевесом хозяев предстоящего матча.
Последние встречи:
- «Карпаты» 0:4 «Александрия»
- «Александрия» 2:1 «Карпаты»
- «Александрия» 2:1 «Карпаты»
- «Карпаты» 0:2 «Александрия»
- «Карпаты» 1:2 «Александрия»
Статистика
«Александрия»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия забитых голов: 8 матчей подряд
«Карпаты»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
- Серия сухих матчей: 4 игры подряд
Прогноз на матч «Александрия» – «Карпаты»
Ожидается напряженное противостояние, в котором «Александрия» выглядит немного сильнее благодаря результативности и успешной истории личных встреч. «Карпаты» показывают крепкую оборону, но проблемы на выезде и доминирование «Александрии» в очных встречах дают преимущество хозяевам. «Александрия», играя дома, будет стремиться навязать атакующий ритм, и, учитывая текущую форму команд, вероятна минимальная победа хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Александрии» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным перевесом.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Александрии» за 6.00.
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