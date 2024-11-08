9 ноября на стадионе «Ника» «Александрия» принимает «Карпаты» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Обе команды находятся в хорошей форме, и ожидается упорное противостояние за важные турнирные очки.

«Александрия»

«Александрия» занимает 2-е место с 29 очками после 11 туров, демонстрируя стабильную результативность и уверенную игру. Команда побеждает в трех последних матчах Премьер-лиги, и в шести последних встречах стабильно забивает. В последних пяти играх «Александрия» забила 12 голов и пропустила всего 4. Лидером атак является Александр Филиппов, на счету которого 5 голов в 11 матчах. Дома «Александрия» выступает уверенно, выиграв несколько недавних матчей, включая встречу с «Полесьем» (1:0).

Последние матчи «Александрии»:

«Карпаты»

«Карпаты» находятся на 5-м месте с 18 очками после 12 туров и также показывают хорошие результаты, одержав три победы подряд. В последних четырех матчах Премьер-лиги команда не пропускает голов, демонстрируя надежную игру в обороне. Амбросий Чачуа является лучшим бомбардиром «Карпат» с пятью голами в 14 играх. В последних пяти матчах «Карпаты» забили 5 голов и пропустили всего 1, что свидетельствует о крепкой обороне и стабильной атаке.

Последние матчи «Карпат»:

Личные встречи

В последних пяти личных встречах «Александрия» доминировала над «Карпатами», одержав пять побед подряд. «Александрия» стабильно забивает в матчах против этого соперника (7 матчей подряд). Это может оказать психологическое давление на «Карпаты», поскольку последние встречи прошли с ощутимым перевесом хозяев предстоящего матча.

Последние встречи:

«Карпаты» 0:4 «Александрия»

«Александрия» 2:1 «Карпаты»

«Александрия» 2:1 «Карпаты»

«Карпаты» 0:2 «Александрия»

«Карпаты» 1:2 «Александрия»

Статистика

«Александрия»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия забитых голов: 8 матчей подряд

«Карпаты»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Серия сухих матчей: 4 игры подряд

Прогноз на матч «Александрия» – «Карпаты»

Ожидается напряженное противостояние, в котором «Александрия» выглядит немного сильнее благодаря результативности и успешной истории личных встреч. «Карпаты» показывают крепкую оборону, но проблемы на выезде и доминирование «Александрии» в очных встречах дают преимущество хозяевам. «Александрия», играя дома, будет стремиться навязать атакующий ритм, и, учитывая текущую форму команд, вероятна минимальная победа хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Александрии» – коэффициент 2.20

– коэффициент 2.20 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

– коэффициент 1.90 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным перевесом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Александрии» за 6.00.

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