Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «Карпаты», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «Карпаты», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Ника» «Александрия» принимает «Карпаты» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Обе команды находятся в хорошей форме, и ожидается упорное противостояние за важные турнирные очки.

    «Александрия»

    «Александрия» занимает 2-е место с 29 очками после 11 туров, демонстрируя стабильную результативность и уверенную игру. Команда побеждает в трех последних матчах Премьер-лиги, и в шести последних встречах стабильно забивает. В последних пяти играх «Александрия» забила 12 голов и пропустила всего 4. Лидером атак является Александр Филиппов, на счету которого 5 голов в 11 матчах. Дома «Александрия» выступает уверенно, выиграв несколько недавних матчей, включая встречу с «Полесьем» (1:0).

    Последние матчи «Александрии»:

    «Карпаты»

    «Карпаты» находятся на 5-м месте с 18 очками после 12 туров и также показывают хорошие результаты, одержав три победы подряд. В последних четырех матчах Премьер-лиги команда не пропускает голов, демонстрируя надежную игру в обороне. Амбросий Чачуа является лучшим бомбардиром «Карпат» с пятью голами в 14 играх. В последних пяти матчах «Карпаты» забили 5 голов и пропустили всего 1, что свидетельствует о крепкой обороне и стабильной атаке.

    Последние матчи «Карпат»:

    Личные встречи

    В последних пяти личных встречах «Александрия» доминировала над «Карпатами», одержав пять побед подряд. «Александрия» стабильно забивает в матчах против этого соперника (7 матчей подряд). Это может оказать психологическое давление на «Карпаты», поскольку последние встречи прошли с ощутимым перевесом хозяев предстоящего матча.

    Последние встречи:

    • «Карпаты» 0:4 «Александрия»
    • «Александрия» 2:1 «Карпаты»
    • «Александрия» 2:1 «Карпаты»
    • «Карпаты» 0:2 «Александрия»
    • «Карпаты» 1:2 «Александрия»

    Статистика

    «Александрия»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия забитых голов: 8 матчей подряд

    «Карпаты»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
    • Серия сухих матчей: 4 игры подряд

    Прогноз на матч «Александрия» – «Карпаты»

    Ожидается напряженное противостояние, в котором «Александрия» выглядит немного сильнее благодаря результативности и успешной истории личных встреч. «Карпаты» показывают крепкую оборону, но проблемы на выезде и доминирование «Александрии» в очных встречах дают преимущество хозяевам. «Александрия», играя дома, будет стремиться навязать атакующий ритм, и, учитывая текущую форму команд, вероятна минимальная победа хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Александрии» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Александрии» за 6.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Александрия» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 