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  • «Александрия» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Александрия» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 15:20
Александрия
09.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
11
Simon Galoyan
ЦП
99
Simon Galoyan
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
8
Денис Костышин
АП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
37
Бруниньо
АП
22
Богдан Векляк
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
21
Беляев
15
Мишнев
5
Калюжный
55
Альвина
59
Козак
9
Филиппов
4-1-3-2
12
Кемкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
4
Бабогло
3
Адамюк
21
Альварес
12
Подлепенец
27
Очеретко
8
Чачуа
26
Костенко
9
15
Мишнев
8
Смирный
8
Смирный
15
Мишнев
59
Козак
8
Костышин
8
Костышин
59
Козак
21
Беляев
6
Ковалец
6
Ковалец
21
Беляев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
27
Очеретко
21
Клименко
21
Клименко
27
Очеретко
8
Чачуа
37
Бруниньо
37
Бруниньо
8
Чачуа
9
9
Устименко
9
Устименко
9
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
Остались в запасе
Александрия
Карпаты
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
11
Simon Galoyan
ЦП
99
Simon Galoyan
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
3
Yurii Matviiv
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
11
Simon Galoyan
ЦП
99
Simon Galoyan
ЦП
10
Родион Плакса
АП
50
Денис Шостак
АП
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Александрия - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Карпат», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Карпаты»

«Александрия» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Александрия
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