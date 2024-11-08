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    • Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия» М, Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия» М, Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч десятого тура Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» примет «Боруссию» М. Лейпцигцы располагаются на второй позиции и продолжают преследовать лидера, тогда как «Боруссия» М находится в середине таблицы, но показывает хорошую результативность.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» занимает второе место с 20 очками после девяти туров. Команда стабильно забивает и демонстрирует высокую эффективность в атаке, но при этом уязвима в обороне, что подтверждается 9 пропущенными голами за последние пять матчей. Беньямин Шешко является лидером атак с 7 голами в сезоне, а команда продолжает уверенно набирать очки в чемпионате, несмотря на недавние поражения от «Боруссии» Д и «Селтика» в еврокубках.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М находится на девятом месте с 13 очками и также радует своей результативностью, забивая в каждом из последних пяти матчей. Тим Кляйндинст активно поддерживает атаку, забив 6 голов за сезон. Команда не проигрывает в трех последних матчах Бундеслиги, однако их оборона часто дает сбои, пропуская 6 голов в последних пяти матчах, что добавляет интриги в предстоящий поединок.

    Последние матчи «Боруссии» М:

    Личные встречи

    В последних трех очных встречах «РБ Лейпциг» неизменно побеждал «Боруссию» М, при этом не пропуская голов. Это подчеркивает уверенное преимущество лейпцигцев над соперником в играх последних сезонов. Однако, с учетом текущей формы, «Боруссия» М способна навязать более упорную борьбу.

    Последние встречи:

    • «РБ Лейпциг» 2:0 «Боруссия» М
    • «Боруссия» М 0:1 «РБ Лейпциг»
    • «РБ Лейпциг» 3:0 «Боруссия» М

    Статистика

    «РБ Лейпциг»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.8, пропускает – 1.8
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Текущая позиция в лиге: 2 место

    «Боруссия» М

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.8, пропускает – 1.2
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Текущая позиция в лиге: 9 место

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия» М

    «РБ Лейпциг» выступает фаворитом встречи, однако учитывая результативность обеих команд и их нестабильность в защите, можно ожидать обилие голов с обеих сторон. «Боруссия» М способна создать проблемы, особенно если учесть, что у «РБ Лейпциг» были последние напряженные матчи как в чемпионате, так и в еврокубках.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – это победа хозяев с учетом их уверенности в очных встречах и результативности «Боруссии» М.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «РБ Лейпциг» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:26
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