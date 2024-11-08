9 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч десятого тура Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» примет «Боруссию» М. Лейпцигцы располагаются на второй позиции и продолжают преследовать лидера, тогда как «Боруссия» М находится в середине таблицы, но показывает хорошую результативность.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» занимает второе место с 20 очками после девяти туров. Команда стабильно забивает и демонстрирует высокую эффективность в атаке, но при этом уязвима в обороне, что подтверждается 9 пропущенными голами за последние пять матчей. Беньямин Шешко является лидером атак с 7 голами в сезоне, а команда продолжает уверенно набирать очки в чемпионате, несмотря на недавние поражения от «Боруссии» Д и «Селтика» в еврокубках.
Последние матчи «РБ Лейпциг»:
- «Селтик» 3:1 «РБ Лейпциг»
- «Боруссия» Д 2:1 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 4:2 «Санкт-Паули» (Кубок)
- «РБ Лейпциг» 3:1 «Фрайбург»
- «РБ Лейпциг» 0:1 «Ливерпуль» (Лига чемпионов)
«Боруссия» М
«Боруссия» М находится на девятом месте с 13 очками и также радует своей результативностью, забивая в каждом из последних пяти матчей. Тим Кляйндинст активно поддерживает атаку, забив 6 голов за сезон. Команда не проигрывает в трех последних матчах Бундеслиги, однако их оборона часто дает сбои, пропуская 6 голов в последних пяти матчах, что добавляет интриги в предстоящий поединок.
Последние матчи «Боруссии» М:
- «Боруссия» М 4:1 «Вердер»
- «Айнтрахт Ф» 2:1 «Боруссия» М (Кубок)
- «Майнц» 1:1 «Боруссия» М
- «Боруссия» М 3:2 «Хайденхайм»
- «Ферль» 0:5 «Боруссия» М (товарищеский матч)
Личные встречи
В последних трех очных встречах «РБ Лейпциг» неизменно побеждал «Боруссию» М, при этом не пропуская голов. Это подчеркивает уверенное преимущество лейпцигцев над соперником в играх последних сезонов. Однако, с учетом текущей формы, «Боруссия» М способна навязать более упорную борьбу.
Последние встречи:
- «РБ Лейпциг» 2:0 «Боруссия» М
- «Боруссия» М 0:1 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 3:0 «Боруссия» М
Статистика
«РБ Лейпциг»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.8, пропускает – 1.8
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Текущая позиция в лиге: 2 место
«Боруссия» М
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.8, пропускает – 1.2
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Текущая позиция в лиге: 9 место
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Боруссия» М
«РБ Лейпциг» выступает фаворитом встречи, однако учитывая результативность обеих команд и их нестабильность в защите, можно ожидать обилие голов с обеих сторон. «Боруссия» М способна создать проблемы, особенно если учесть, что у «РБ Лейпциг» были последние напряженные матчи как в чемпионате, так и в еврокубках.
Рекомендации для ставок:
- Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – это победа хозяев с учетом их уверенности в очных встречах и результативности «Боруссии» М.
Рекомендация: 3:1 в пользу «РБ Лейпциг» за коэффициент 10.00.
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