Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-1-1-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Битшиабу
39
Хенрикс
48
Вермерен
44
Кампль
7
Нуса
21
Баумгартнер
15
Поульсен
17
Опенда
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
5
Фридрих
6
Итакура
26
Ульрих
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
39
Хенрикс
21
Айдара
21
Айдара
39
Хенрикс
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
21
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
21
Баумгартнер
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
9
Онора
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
9
Онора
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
4
Количество передач
614
376
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Боруссии» М, 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия» М
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»