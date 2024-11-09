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  • «РБ Лейпциг» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«РБ Лейпциг» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 19:20
РБ Лейпциг
09.11.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Битшиабу
39
Хенрикс
48
Вермерен
44
Кампль
7
Нуса
21
Баумгартнер
15
Поульсен
17
Опенда
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
5
Фридрих
6
Итакура
26
Ульрих
5
Вайгль
20
Райц
9
Онора
25
Хак
14
Плеа
11
Кляйнденст
39
Хенрикс
21
Айдара
21
Айдара
39
Хенрикс
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
21
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
21
Баумгартнер
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
26
Ульрих
2
Чародиа
2
Чародиа
26
Ульрих
20
Райц
16
Сандер
16
Сандер
20
Райц
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
9
Онора
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
9
Онора
25
Хак
70
Чванчара
70
Чванчара
25
Хак
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия М
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия М
2
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
4
Количество передач
614
376
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.53
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Боруссии» М, 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Боруссия» М

«РБ Лейпциг» – «Боруссия» М смотреть онлайн 9 ноября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М РБ Лейпциг
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