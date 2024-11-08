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    • Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бавария», Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бавария», Бундеслига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Миллернтор» пройдет матч десятого тура Бундеслиги, где «Санкт-Паули» будет принимать «Баварию». Соперники находятся на противоположных концах таблицы: «Бавария» уверенно лидирует, тогда как «Санкт-Паули» борется за выход из зоны вылета.

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» занимает 15-е место в Бундеслиге с 8 очками. Несмотря на победу в последнем туре над «Хоффенхаймом» (2:0), команда демонстрирует нестабильную игру. В атаке у «Санкт-Паули» выделяется Эрик Смит, но его 2 гола в сезоне не способны поддержать команду на уровне топ-клубов лиги. Оборона тоже не является сильной стороной: за последние 5 игр команда пропустила 9 голов.

    Последние матчи «Санкт-Паули»:

    «Бавария»

    «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге с 23 очками. Команда находится в отличной форме: в трех последних матчах они не пропустили ни одного гола, забив 11 мячей. Лидер атаки Харри Кейн на счету которого уже 17 голов в сезоне, продолжает демонстрировать блестящую результативность. Подопечные Томаса Тухеля сильны как в нападении, так и в обороне, что делает их явными фаворитами встречи.

    Последние матчи «Баварии»:

    Личные встречи

    История личных встреч полностью на стороне «Баварии», которая побеждала «Санкт-Паули» в последних четырeх матчах, включая разгром со счетом 8:1 в сезоне 2011 года. В последних играх между командами мюнхенцы неизменно доминировали, что в очередной раз подтверждает их преимущество.

    Последние встречи:

    • «Санкт-Паули» 1:8 «Бавария»
    • «Бавария» 3:0 «Санкт-Паули»
    • «Санкт-Паули» 1:2 «Бавария»
    • «Санкт-Паули» 0:3 «Бавария»

    Статистика

    «Санкт-Паули»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.4, пропускает – 1.8
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Текущая позиция в лиге: 15 место

    «Бавария»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.8, пропускает – 0.8
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Текущая позиция в лиге: 1 место

    Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Бавария»

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Бавария» выглядит явным фаворитом матча. «Санкт-Паули» сможет оказать сопротивление, особенно на домашнем поле, но мощное нападение и надежная оборона «Баварии» делают их победу почти неизбежной. Ожидается, что мюнхенцы продолжат свою победную серию и смогут добиться крупного счета.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.25
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.25.

    Прогноз на точный счет

    С учетом атакующей мощи «Баварии» и проблем «Санкт-Паули» в обороне, наиболее вероятным исходом видится победа гостей с уверенным счетом.

    Рекомендация: 4:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:23
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