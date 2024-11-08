9 ноября на стадионе «Миллернтор» пройдет матч десятого тура Бундеслиги, где «Санкт-Паули» будет принимать «Баварию». Соперники находятся на противоположных концах таблицы: «Бавария» уверенно лидирует, тогда как «Санкт-Паули» борется за выход из зоны вылета.
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» занимает 15-е место в Бундеслиге с 8 очками. Несмотря на победу в последнем туре над «Хоффенхаймом» (2:0), команда демонстрирует нестабильную игру. В атаке у «Санкт-Паули» выделяется Эрик Смит, но его 2 гола в сезоне не способны поддержать команду на уровне топ-клубов лиги. Оборона тоже не является сильной стороной: за последние 5 игр команда пропустила 9 голов.
Последние матчи «Санкт-Паули»:
- «Хоффенхайм» 0:2 «Санкт-Паули»
- «РБ Лейпциг» 4:2 «Санкт-Паули» (Кубок)
- «Санкт-Паули» 0:0 «Вольфсбург»
- «Боруссия Д» 2:1 «Санкт-Паули»
- «Ганновер» 3:2 «Санкт-Паули» (товарищеский матч)
«Бавария»
«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге с 23 очками. Команда находится в отличной форме: в трех последних матчах они не пропустили ни одного гола, забив 11 мячей. Лидер атаки Харри Кейн на счету которого уже 17 голов в сезоне, продолжает демонстрировать блестящую результативность. Подопечные Томаса Тухеля сильны как в нападении, так и в обороне, что делает их явными фаворитами встречи.
Последние матчи «Баварии»:
- «Бавария» 1:0 «Бенфика» (Лига чемпионов)
- «Бавария» 3:0 «Унион Берлин»
- «Майнц» 0:4 «Бавария» (Кубок)
- «Бохум» 0:5 «Бавария»
- «Барселона» 4:1 «Бавария» (Лига чемпионов)
Личные встречи
История личных встреч полностью на стороне «Баварии», которая побеждала «Санкт-Паули» в последних четырeх матчах, включая разгром со счетом 8:1 в сезоне 2011 года. В последних играх между командами мюнхенцы неизменно доминировали, что в очередной раз подтверждает их преимущество.
Последние встречи:
- «Санкт-Паули» 1:8 «Бавария»
- «Бавария» 3:0 «Санкт-Паули»
- «Санкт-Паули» 1:2 «Бавария»
- «Санкт-Паули» 0:3 «Бавария»
Статистика
«Санкт-Паули»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.4, пропускает – 1.8
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Текущая позиция в лиге: 15 место
«Бавария»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.8, пропускает – 0.8
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Текущая позиция в лиге: 1 место
Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Бавария»
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Бавария» выглядит явным фаворитом матча. «Санкт-Паули» сможет оказать сопротивление, особенно на домашнем поле, но мощное нападение и надежная оборона «Баварии» делают их победу почти неизбежной. Ожидается, что мюнхенцы продолжат свою победную серию и смогут добиться крупного счета.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Баварии» – коэффициент 1.25
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.25.
Прогноз на точный счет
С учетом атакующей мощи «Баварии» и проблем «Санкт-Паули» в обороне, наиболее вероятным исходом видится победа гостей с уверенным счетом.
Рекомендация: 4:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 9.00.
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