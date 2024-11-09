09.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
3-1-3-1-2
22
Васили
21
Рицка
6
Валь
2
Салиакас
11
Бухалфа
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
21
Афолаян
19
Эггештайн
9
Гилявоги
4-1-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
11
Бухалфа
10
Синани
10
Синани
11
Бухалфа
21
Афолаян
18
Вагнер
18
Вагнер
21
Афолаян
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
8
Смит
25
Дзвигала
25
Дзвигала
8
Смит
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Санкт-Паули
Бавария
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Санкт-Паули - Бавария
2
2
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
267
830
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Баварии», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»