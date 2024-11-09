Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Санкт-Паули» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Санкт-Паули» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 16:20
Санкт-Паули
09.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
22' Д. Мусиала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Санкт-Паули
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Erik Ahlstrand
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Васили
21
Рицка
6
Валь
2
Салиакас
11
Бухалфа
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
21
Афолаян
19
Эггештайн
9
Гилявоги
4-1-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
11
Бухалфа
10
Синани
10
Синани
11
Бухалфа
21
Афолаян
18
Вагнер
18
Вагнер
21
Афолаян
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
8
Смит
25
Дзвигала
25
Дзвигала
8
Смит
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Санкт-Паули
Бавария
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
32
Eric Oelschlägel
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Erik Ahlstrand
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Санкт-Паули - Бавария
2
2
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
267
830
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Баварии», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Бавария»

«Санкт-Паули» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Санкт-Паули
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+