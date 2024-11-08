9 ноября на стадионе «Лондон» состоится матч между «Вест Хэмом» и «Эвертоном» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Обе команды ведут борьбу за выход из нижней части таблицы, и матч обещает быть напряженным.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» сейчас занимает 14-е место с 11 очками. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы и поражения. В атаке главную роль играет Джеррод Боуэн, забивший 4 гола в сезоне. Команда отличилась в нападении в последних домашних матчах, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Ипсвич» (4:1). Однако защита «Вест Хэма» оставляет желать лучшего: клуб пропускает в 8 матчах подряд, что подчеркивает проблемы в оборонительной линии.
Последние матчи «Вест Хэма»:
- «Ноттингем Форест» 3:0 «Вест Хэм»
- «Вест Хэм» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхэм» 4:1 «Вест Хэм»
- «Вест Хэм» 4:1 «Ипсвич»
- «Брентфорд» 1:1 «Вест Хэм»
«Эвертон»
«Эвертон» идет на 16-м месте с 9 очками и также сталкивается с трудностями. Дуайт Макнил остается главной силой атаки, забив 4 мяча. «Эвертон» играет оборонительно, что отражается в среднем количестве пропущенных голов: команда пропускает в среднем 0.6 гола за последние 5 игр. Недавние результаты, включая ничью с «Фулхэмом» (1:1) и минимальное поражение от «Саутгемптона» (1:0), подчеркивают их прагматичный подход к матчам, хотя защита все же не справляется с давлением более сильных соперников.
Последние матчи «Эвертона»:
- «Саутгемптон» 1:0 «Эвертон»
- «Эвертон» 1:1 «Фулхэм»
- «Ипсвич» 0:2 «Эвертон»
- «Эвертон» 0:0 «Ньюкасл»
- «Эвертон» 2:1 «Кристал Пэлас»
Личные встречи
В последних очных встречах «Вест Хэм» имеет небольшое преимущество, обыграв «Эвертон» в трех из последних пяти матчей. На домашнем поле «Вест Хэм» показывает уверенные результаты против этого соперника, что может стать важным фактором для предстоящей встречи.
Последние встречи:
- «Эвертон» 1:3 «Вест Хэм»
- «Вест Хэм» 0:1 «Эвертон»
- «Вест Хэм» 2:0 «Эвертон»
Статистика
«Вест Хэм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия матчей с пропущенными голами: 8 матчей подряд
«Эвертон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия матчей с забитыми голами: 4 матча подряд
Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Эвертон»
Ожидается напряженная борьба с небольшим количеством голов. «Эвертон» демонстрирует более стабильную оборону, в то время как у «Вест Хэма» наблюдаются серьезные проблемы в защите. Обе команды постараются минимизировать риски, что может привести к равному результату.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Ничья – коэффициент 3.40
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья.
Рекомендация: 1:1 за 6.00.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!