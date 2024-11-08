9 ноября на стадионе «Лондон» состоится матч между «Вест Хэмом» и «Эвертоном» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Обе команды ведут борьбу за выход из нижней части таблицы, и матч обещает быть напряженным.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» сейчас занимает 14-е место с 11 очками. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы и поражения. В атаке главную роль играет Джеррод Боуэн, забивший 4 гола в сезоне. Команда отличилась в нападении в последних домашних матчах, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Ипсвич» (4:1). Однако защита «Вест Хэма» оставляет желать лучшего: клуб пропускает в 8 матчах подряд, что подчеркивает проблемы в оборонительной линии.

Последние матчи «Вест Хэма»:

«Эвертон»

«Эвертон» идет на 16-м месте с 9 очками и также сталкивается с трудностями. Дуайт Макнил остается главной силой атаки, забив 4 мяча. «Эвертон» играет оборонительно, что отражается в среднем количестве пропущенных голов: команда пропускает в среднем 0.6 гола за последние 5 игр. Недавние результаты, включая ничью с «Фулхэмом» (1:1) и минимальное поражение от «Саутгемптона» (1:0), подчеркивают их прагматичный подход к матчам, хотя защита все же не справляется с давлением более сильных соперников.

Последние матчи «Эвертона»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Вест Хэм» имеет небольшое преимущество, обыграв «Эвертон» в трех из последних пяти матчей. На домашнем поле «Вест Хэм» показывает уверенные результаты против этого соперника, что может стать важным фактором для предстоящей встречи.

Последние встречи:

Статистика

«Вест Хэм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия матчей с пропущенными голами: 8 матчей подряд

«Эвертон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия матчей с забитыми голами: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Эвертон»

Ожидается напряженная борьба с небольшим количеством голов. «Эвертон» демонстрирует более стабильную оборону, в то время как у «Вест Хэма» наблюдаются серьезные проблемы в защите. Обе команды постараются минимизировать риски, что может привести к равному результату.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Ничья – коэффициент 3.40

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья.

Рекомендация: 1:1 за 6.00.

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