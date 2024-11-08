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    • Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Эвертон», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Эвертон», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Лондон» состоится матч между «Вест Хэмом» и «Эвертоном» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Обе команды ведут борьбу за выход из нижней части таблицы, и матч обещает быть напряженным.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» сейчас занимает 14-е место с 11 очками. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы и поражения. В атаке главную роль играет Джеррод Боуэн, забивший 4 гола в сезоне. Команда отличилась в нападении в последних домашних матчах, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Ипсвич» (4:1). Однако защита «Вест Хэма» оставляет желать лучшего: клуб пропускает в 8 матчах подряд, что подчеркивает проблемы в оборонительной линии.

    Последние матчи «Вест Хэма»:

    «Эвертон»

    «Эвертон» идет на 16-м месте с 9 очками и также сталкивается с трудностями. Дуайт Макнил остается главной силой атаки, забив 4 мяча. «Эвертон» играет оборонительно, что отражается в среднем количестве пропущенных голов: команда пропускает в среднем 0.6 гола за последние 5 игр. Недавние результаты, включая ничью с «Фулхэмом» (1:1) и минимальное поражение от «Саутгемптона» (1:0), подчеркивают их прагматичный подход к матчам, хотя защита все же не справляется с давлением более сильных соперников.

    Последние матчи «Эвертона»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Вест Хэм» имеет небольшое преимущество, обыграв «Эвертон» в трех из последних пяти матчей. На домашнем поле «Вест Хэм» показывает уверенные результаты против этого соперника, что может стать важным фактором для предстоящей встречи.

    Последние встречи:

    • «Эвертон» 1:3 «Вест Хэм»
    • «Вест Хэм» 0:1 «Эвертон»
    • «Вест Хэм» 2:0 «Эвертон»

    Статистика

    «Вест Хэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия матчей с пропущенными голами: 8 матчей подряд

    «Эвертон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия матчей с забитыми голами: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Эвертон»

    Ожидается напряженная борьба с небольшим количеством голов. «Эвертон» демонстрирует более стабильную оборону, в то время как у «Вест Хэма» наблюдаются серьезные проблемы в защите. Обе команды постараются минимизировать риски, что может привести к равному результату.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Ничья – коэффициент 3.40
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья.

    Рекомендация: 1:1 за 6.00.

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    «Вест Хэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 10:33
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