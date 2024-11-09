Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Вест Хэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

    «Вест Хэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

    Вест Хэм
    09.11.2024, суббота, 18:00
    Англия. Премьер-лига, 11 тур
    0 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Эвертон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Вест Хэм
    1
    Лукаш Фабиански
    ВР
    33
    Эмерсон
    ЛЗ
    25
    Жан-Клер Тодибо
    ЦЗ
    26
    Макс Килман
    ЦЗ
    29
    Аарон Ван-Биссака
    ПЗ
    28
    Томаш Соучек
    ОП
    24
    Гидо Родригес
    ЦП
    10
    Лукас Пакета
    АП
    7
    Крисенцио Саммервил
    ПВ
    20
    Джаррод Боуэн
    (К) ПВ
    9
    Майкл Антонио
    ЦФ
    Главный тренер
    Хулен Лопетеги
    Эвертон
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    19
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    18
    Эшли Янг
    ЛЗ
    6
    Джеймс Тарковски
    (К) ЦЗ
    32
    Джеррэд Брэнтуэйт
    ЦЗ
    27
    Идрисса Гуйе
    ОП
    8
    Орель Мангала
    ОП
    16
    Абдулайе Дукуре
    ЦП
    10
    Илиман Ндиайе
    ЦП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    9
    Доминик Калверт-Льюин
    ЦФ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Вест Хэм
    21
    Уэс Фодеринхэм
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    5
    Владимир Цоуфал
    ПЗ
    57
    Оливер Скарлс
    ОП
    4
    Карлос Солер
    ЦП
    39
    Энди Ирвинг
    ЦП
    17
    Луис Гилерме
    ПВ
    18
    Дэнни Ингс
    ЦФ
    Эвертон
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    31
    Асмир Бегович
    ВР
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    15
    Джейк О'Брайен
    ЦЗ
    2
    Нэйтан Паттерсон
    ПЗ
    45
    Harrison Armstrong
    ЦП
    92
    Callum Bates
    ЦП
    11
    Джек Харрисон
    ЛВ
    14
    Бету
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    1
    Фабиански
    33
    Эмерсон
    25
    Тодибо
    26
    Килман
    29
    Ван-Биссака
    28
    Соучек
    24
    Родригес
    7
    Саммервил
    10
    Пакета
    20
    Боуэн
    9
    Антонио
    4-2-2-1-1
    1
    Пикфорд
    19
    Миколенко
    6
    Тарковски
    32
    Брэнтуэйт
    18
    Янг
    27
    Гуйе
    8
    Мангала
    16
    Дукуре
    10
    Ндиайе
    29
    Линдстрем
    9
    Калверт-Льюин
    29
    Ван-Биссака
    5
    Цоуфал
    5
    Цоуфал
    29
    Ван-Биссака
    24
    Родригес
    4
    Солер
    4
    Солер
    24
    Родригес
    7
    Саммервил
    17
    Гилерме
    17
    Гилерме
    7
    Саммервил
    9
    Антонио
    18
    Ингс
    18
    Ингс
    9
    Антонио
    16
    Дукуре
    11
    Харрисон
    11
    Харрисон
    16
    Дукуре
    9
    Калверт-Льюин
    14
    Бету
    14
    Бету
    9
    Калверт-Льюин
    Остались в запасе
    Вест Хэм
    Эвертон
    21
    Уэс Фодеринхэм
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    57
    Оливер Скарлс
    ОП
    39
    Энди Ирвинг
    ЦП
    Главный тренер
    Хулен Лопетеги
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    31
    Асмир Бегович
    ВР
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    15
    Джейк О'Брайен
    ЦЗ
    2
    Нэйтан Паттерсон
    ПЗ
    45
    Harrison Armstrong
    ЦП
    92
    Callum Bates
    ЦП
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Остались в запасе
    21
    Уэс Фодеринхэм
    ВР
    3
    Аарон Крессуэлл
    ЛЗ
    15
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    57
    Оливер Скарлс
    ОП
    39
    Энди Ирвинг
    ЦП
    Остались в запасе
    12
    Жоау Виржиния
    ВР
    31
    Асмир Бегович
    ВР
    5
    Майкл Кин
    ЦЗ
    15
    Джейк О'Брайен
    ЦЗ
    2
    Нэйтан Паттерсон
    ПЗ
    45
    Harrison Armstrong
    ЦП
    92
    Callum Bates
    ЦП
    Главный тренер
    Хулен Лопетеги
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    11
    18
    Удары в створ
    6
    4
    Владение мячом %
    49
    51
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    7
    6
    Нарушения
    10
    9
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    436
    451
    Сейвы
    4
    6
    Точность передач %
    78
    75
    Удары мимо ворот
    1
    8
    Блокированные удары
    4
    6
    Удары из пределов штрафной
    7
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    7
    xG (ожидаемые голы)
    1.02
    0.95
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Эвертона», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм»«Эвертон»

    «Вест Хэм» – «Эвертон» смотреть онлайн 9 ноября

    Новости по теме
    Прогноз на точный счет матча «Вест Хэм» – «Эвертон», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 