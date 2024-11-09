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Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Эвертона», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.