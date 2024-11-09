Вест Хэм
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
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Эвертон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
26
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
24
Гидо Родригес
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
7
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
19
Виталий Миколенко
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Идрисса Гуйе
ОП
8
Орель Мангала
ОП
16
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Илиман Ндиайе
ЦП
29
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
21
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
57
Оливер Скарлс
ОП
4
Карлос Солер
ЦП
39
Энди Ирвинг
ЦП
17
Луис Гилерме
ПВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
Эвертон
12
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Harrison Armstrong
ЦП
92
Callum Bates
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
14
Бету
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Фабиански
33
Эмерсон
25
Тодибо
26
Килман
29
Ван-Биссака
28
Соучек
24
Родригес
7
Саммервил
10
Пакета
20
Боуэн
9
Антонио
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
19
Миколенко
6
Тарковски
32
Брэнтуэйт
18
Янг
27
Гуйе
8
Мангала
16
Дукуре
10
Ндиайе
29
Линдстрем
9
Калверт-Льюин
29
Ван-Биссака
5
Цоуфал
5
Цоуфал
29
Ван-Биссака
24
Родригес
4
Солер
4
Солер
24
Родригес
7
Саммервил
17
Гилерме
17
Гилерме
7
Саммервил
9
Антонио
18
Ингс
18
Ингс
9
Антонио
16
Дукуре
11
Харрисон
11
Харрисон
16
Дукуре
9
Калверт-Льюин
14
Бету
14
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
21
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
57
Оливер Скарлс
ОП
39
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
12
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Harrison Armstrong
ЦП
92
Callum Bates
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
21
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
57
Оливер Скарлс
ОП
39
Энди Ирвинг
ЦП
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Harrison Armstrong
ЦП
92
Callum Bates
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
2
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Эвертона», 11-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».